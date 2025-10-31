Lubelski zespół pomoże zrozumieć, jak mózg widzi ciało

– Chcemy pomóc pacjentom. Jeżeli będziemy znali większość objawów, to możemy zacząć myśleć nad leczeniem tych chorób – podkreśla prof. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Lubelski zespół odpowiada za opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji i metod analizy sygnałów EEG, które pomogą zrozumieć, jak mózg interpretuje sygnały płynące z ciała. Badania obejmą 600 pacjentów – po 300 z grupy osób ze stwardnieniem rozsianym i po urazach rdzenia kręgowego. Przeprowadzone zostaną w klinikach w Hamburgu i Weronie.

Podczas testów uczestnicy będą korzystać z gogli VR i specjalnie przygotowanych scenariuszy, które pozwolą dokładnie prześledzić, jak zaburzenia w pracy mózgu wpływają na postrzeganie własnego ciała.

– Budujemy protokół do rejestracji sygnału EEG, który będzie stosowany w badaniach klinicznych. Naszym celem jest stworzenie narzędzi diagnostycznych pozwalających lepiej zrozumieć, jak pacjenci postrzegają swoje ciało w wyniku zmian w mózgu – tłumaczy prof. Jonak. – Nasza rola polega także na tym, żeby znaleźć specyficzne funkcje mózgowe i organizacje sieci spoczynkowej, które mogą mieć istotny związek z zakłóceniami poczucia cielesności u pacjentów – dodaje dr hab. n. med. Paweł Krukow, kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który współpracuje z PL od 10 lat.

Projekt potrwa trzy lata, a jego budżet wynosi 1,5 mln euro, z czego 300 tys. euro trafi do Politechniki Lubelskiej. Uczelnia dzięki temu kupi nowoczesną aparaturę EEG i rozbuduje laboratoria.

– To prestiżowe i rozwojowe przedsięwzięcie. Daje nam szansę nie tylko na współpracę z najlepszymi ośrodkami w Europie, ale także na zdobycie doświadczeń, które w przyszłości ułatwią udział w kolejnych konkursach badawczych – podkreśla prof. Kamil Jonak.

Konsorcjum z udziałem Politechniki Lubelskiej znalazło się w gronie nielicznych europejskich ośrodków, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund.