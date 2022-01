Lublin: Nowe widoki na budowie Dworca Metropolitalnego

Wielki sukces lubelskiego licealisty. Zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie filmowym

Wiktor Malczyński z V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie był najlepszy w międzynarodowym konkursie "Grand Prix" of the UNESCO Week of Sound International Competition: When Sound Creates Image! Co więcej, jest on pierwszym laureatem tej nagrody z Polski