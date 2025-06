Poznaj Lublin z innej perspektywy. Koziołki opowiedzą ci historię miasta

W Lublinie są już dwa koziołkowe szlaki: Koziołkowy Szlak Legend oraz Historyczny Szlak Koziołka Lubelskiego. Łączy je jedno – chcą w przyjemny i przystępny sposób przedstawić najważniejsze wydarzenia z historii Lublina.

Tydzień temu, w piątek 13 czerwca, w Lublinie odsłonięto 12 koziołka w ramach Historycznego Szlaku Koziołków. Stach upamiętnia pierwszego rektora Politechniki Lubelskiej i pierwszego dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury.

Koziołek ma budowlany kask na głowie i pod pachą rulony z projektami. Stoi pod wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej na postumencie z cegły ceramicznej – najpopularniejszego materiału budowlanego.

Na tabliczce widnieje sentencja Winstona Churchilla „Najpierw my kształtujemy nasze budynki, a potem one kształtują nas” oraz kod QR, który przenosi nas do strony opowiadającej historię Stacha.

Projekt „Historyczny Szlak Lubelskiego Koziołka” realizowany przez Fundację Lubelskie Koziołki to inicjatywa z 2022 roku, która łączy miejską legendę z edukacją i turystyką. Według podań, podczas najazdu tatarskiego w 1241 roku, mieszkańcom Lublina udało się ocalić jedną kozę, która mlekiem uratowała dzieci. Z wdzięczności król Władysław Łokietek kazał umieścić kozła w herbie miasta. I tak już zostało.

Onufry – koziołek z trąbką na schodach lubelskiego ratusza pojawił się 22 stycznia 2022 roku. Swoje imię uzyskał na cześć Onufrego Koszarnego; wieloletniego lubelskiego trębacza, który z ratuszowego balkonu grał hejnał miejski.

Kazik – koziołek z poziomicą i kluczem przy Bramie Krakowskiej od strony Starego Miasta pojawił się 7 maja 2022 roku. Imię zyskał na cześć króla Kazimierza Wielkiego, za panowania, którego powstała Brama. Poziomica, którą dzierży Kazik nawiązuje do tego, że Brama Krakowska odchylona jest o ok. 70 cm od pionu, a klucz związany jest z legendą o panu Lutowskim, zegarmistrzu, przez którego zegar miejski wskazywał nieprawidłową godzinę.

Staś – koziołek-lekarz stanął przy jednym z najstarszych szpitali w Lublinie (ul. Staszica) 30 czerwca 2022 roku. Jego atrybutami są okulary, stetoskop oraz teczka z badaniami pacjentów.

LuCeK – to nowoczesny koziołek z filiżanką kawy i laptopem, który odpoczywa sobie na patio Lubelskiego Centrum Konferencyjnego od 19 sierpnia 2022. Lucek przypomina nam o tym, by czasami siąść i odpocząć od codziennego zgiełku.

Vetek – kolejny koziołek-lekarz, jednak tym razem od tych braci mniejszych. Vetek dumnie stoi przy lecznicy weterynaryjnej na ulicy Szmaragdowej od 18 maja 2023 roku. W swoich raciczkach trzyma symbol weterynarii – literę V na którym zawinięty jest wąż Eskulapa.

Światłowid – koziołek znajdujący się na Starym Mieście w okolicach placu po Farze stanął 1 czerwca 2023 roku. Upamiętnia wkład Lublina w rozwój technologii i produkcji włókien światłowodowych.

Szarytka Marianna – pierwsza kózka w koziołkowej rodzinie. Pod szpitalem na ulicy Staszica pojawiła się 29 czerwca 2023 roku. Marianna to kózka z „sercem na dłoni” w klasztornym habicie. Imię dostała na cześć pierwszej przełożonej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Klasztorze przy ul. Staszica 16 – s. Marianny Kulisińskiej. To właśnie siostry z zakonu Szarytek przez blisko 200 lat opiekowały się pacjentami szpitala.

Łukasz – koziołek upamiętnia architekta gmachu Teatru Starego, Łukasza Rodakiewicza i znajduje się przy ul. Jezuickiej od 16 grudnia 2023 roku.

Maciej – koziołek w łóżeczku i z książką osiadł przy ulicy Staszica 14 marca 2024 roku. Koziołek ma zachęcać turystów do odpoczywania w naszym mieście.

Janek i Jurek – dwa koziołki, jedna rzeźba pojawili się 4 kwietnia 2024 roku. Harcerz oraz żołnierz, którzy nawiązują do postaci historycznych, które niosły pomoc w czasie II wojny światowej. Znajdują się przy szpitalu wojskowym, gdzie podczas wojny również mieścił się szpital. * Jan – pojawił się w Lublinie 27 lipca 2024 roku. Nawiązuje do znanej z powieści „Lalka” postaci Jana Mincla, który historycznie prowadził swój sklep w Lublinie. Znajduje się przy kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 6.

Drugi szlak – „Koziołkowy Szlak Legend” – powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Projekt zakładał pojawienie się w przestrzeni miejskiej 11 koziołków. 7 z nich możemy już odwiedzać, ostatnie cztery zostaną odsłonięte na początku lipca tego roku. Na razie Koziołkowy Szlak Legend to:

Kryspin – koziołka z kuszą, który strzeże murów miasta. Znajduje się na ulicy Królewskiej tuż obok Archikatedry.

Felicja – mającą wielką moc odczarowywania kamienia nieszczęścia. Znajduje się naprzeciwko przynoszącego pecha głazu.

Wiktoria – przypomina zwycięstwo Władysława Jagiełły pod Grunwaldem. A gdzie się znajduje? Oczywiście przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie.

Tereska – piękna złotniczanka z legendy lubelskiej. Stoi przy kamienicy przy ulicy Złotej 4 wspominając legendę o znanej w całym mieście córce złotnika.

Jadzia – zabiegana mieszczka lubelska, która chciała wypiec jak najwięcej ciastek na wigilię św. Stanisława. ze zmęczenia przysnęła przy piecu i przyczyniła się do wielkiego pożaru miasta. Jest na placu Rybnym.

Mikołaj – psotny herbator, który wypłatał figla tworząc herb Lublina. Mikołaj stoi na ulicy Archidiakońskiej w okolicy starego ratusza.

Jędrek - malarz fresków w kaplicy pw. Trójcy Świętej

