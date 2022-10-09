Приєднуйся до Любліна, впливай на своє життя

Artykuł ukazał się w wydaniu specjalnym - Dziennik Bardzo Wschodni. Wydanie specjalne, zostało przygotowane z inicjatywy i środków stowarzyszenia Homo Faber przez ukraińskich i białoruskich dziennikarzy Lublina

Видання спеціальне створенo з ініціативи та фінансуванням об’єднання Homo Faber і силами українських і білоруських журналістів Любліна

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Ви вже знаєте, що завдяки зусиллям міста та неурядових організацій, Люблін удостоєний звання Європейської столиці молоді-2023? Завдяки цьому в місті створюється багато ініціатив та заходів, спрямованих саме на дітей та молодь.

Молодь тут рулить! Нові місця цієї осені

Спеціальна програма Akademia Miasto адресована учням люблінських шкіл, і, увага - також українською мовою. Програма надасть практичні знання про функціонування міста та корисні для жителів проєкти. Молоді люди дізнаються, які можливості розвитку пропонує їм місто, та як вони можуть на них впливати та змінювати. Чи: спільне створення освітніх заходів, створення путівника Любліна, картування різноманітних міських просторів та діяльність зі створенням рішень для міста, дружнього молоді. Разом з молодими будуть тестуватися різні методи та інструменти: зустрічі, дослідницькі прогулянки, дебати, рольові ігри, послуги прототипування, мистецькі та інклюзивні заходи.

Передбачаються групи від 10 до 30 осіб, вік 10-30 років, а для деяких програм навіть молодші, 7-8 рочків. Заявку на участь і на тестування сценаріїв (для неповнолітніх зі згодою батьків – прим. ред.), якщо навчаєтеся в початкових школах, державних, приватних або приватних середніх школах, технікумах, професійних школах, школах для молоді з обмеженими можливостями, школах та центрах для молоді з ризиком соціальної ізоляції та університетах, подаємо тут: http://teatrikon.pl/zgloszenia/

Наступне нове міське місце - Hej! - місце, створене спеціально для молодих та за допомоги молодих за адресою Peowiaków 11. «Прийди і скажи нам " Hej!" і залишайся з нами довше!» - девіз організаторів.

Проєкт створений спеціально для інтеграції дітей та батьків з України – це Spilno Lublin – спеціальний простір для навчання, гри та знайомства «нових» і «старих» маленьких жителів Любліна, місце для дітей та молоді без кордонів. (Halа Globus, Kazimierza Wielkiego 8) а відкриття вже скоро, у другій половині жовтня.

«Останній вагон» голосування за громадський бюджет: голосують всі

Нагадуємо, лише три дні ми маємо на голосування за «Громадський бюджет» в Любліні. Це є особлива частина бюджету міста. Як він буде розподілений, вирішують безпосередньо мешканці, голосуючи за проекти, подані іншими мешканцями. Це ідеї – наприклад, побудувати новий дитячий майданчик, вигул для собак, тренажерний зал чи організувати додаткові спортивні заходи. Осінь – час голосування – цього року жителі вирішать витратити 14 050 000 злотих. Варто додати, що голосувати можуть усі мешканці, незалежно від віку. Кожна людина, яка живе в Любліні, може вибрати дві районні ідеї та дві загальноміські ідеї. Ті, що переможуть у голосуванні, будуть реалізовані містом у наступному фінансовому році.

За останні роки, завдяки ідеям та потребам мешканців завдяки «Громадському бюджету» (тут: www.lublin.eu/budzetobywatelski), побудовано майданчики для стріт-воркауту, скейт-парк, численні ігрові майданчики, спортивні заклади та, наприклад, відомий Rezerwat Dzikich Dzieci – місце для творчих, нетрадиційних розваг, орієнтованих на розвиток соціальних, культурних і ручних навичок і компетенцій дитини.

Слідкуйте за проектом в регіонах, а може саме ви подасте ініціативу наступного року?

* переклад Ірини Шевченко

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