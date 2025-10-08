Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę

Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem „Z pasji do mleczarstwa”, potrwa od godziny 9 do 14 na pierwszym piętrze galerii Gala. Wstęp wolny, a na odwiedzających czekają degustacje, pokazy, warsztaty i spotkania z ekspertami.

– Nasze wydarzenie promuje patriotyzm gospodarczy i lubelskie produkty mleczarskie – podkreśla Mariola Tarnowska z fundacji Regionalia Lubelszczyzny. – To okazja, by poznać serowarów indywidualnych, lokalne mleczarnie i dowiedzieć się, jak powstają różne gatunki serów.

Gościem specjalnym imprezy będzie prof. Marek Kosmulski z Politechniki Lubelskiej, kolekcjoner etykiet z serów. Podczas wydarzenia zaprezentuje część swojej niezwykłej kolekcji, obejmującej etykiety z lubelskich mleczarni.

Nie zabraknie także nauki i widowiskowych pokazów. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz uczestnicy projektu SUP-RIM, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opowiedzą o nowoczesnych metodach warzenia serów i prozdrowotnych właściwościach mlecznych produktów. Zademonstrują też proces tworzenia twarogu, wyrabiania masła i przygotują lody molekularne z ciekłym azotem – oczywiście z degustacją.

Dla najmłodszych przewidziano warsztaty kulinarne „KupujŚwiadomie”, a dorosłych ucieszą stoiska z serami, pieczywem, miodami i przetworami w ramach Eco-Gali – Targu Żywności i Rękodzieła. Tradycyjnie każdy uczestnik wydarzenia zostanie powitany chlebem i lubelskim serem, a dzieci otrzymają balony w kształcie krowy.

Święto zwieńczy panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego, serowarów i producentów mleka.