Stare Miasto (nie) dla wszystkich. Studenci z Politechniki Lubelskiej pokazali, którędy przejedzie wózek

Czy można komfortowo zwiedzać Stare Miasto w Lublinie na wózku inwalidzkim? A jak poradzi sobie osoba starsza o ograniczonej sprawności lub rodzic z dziecięcym wózkiem? Zespół studentów z Politechniki Lubelskiej przygotował mapę dostępności Starego Miasta, która odpowiada na te pytania w praktyczny sposób.

Mapa dostępności Starego Miasta w Lublinie

Pod okiem mgr inż. arch. Małgorzaty Kozak, studenci z Koła Naukowego Architektury Współczesnej opracowali interaktywną stronę internetową www.dostepnemiasto.com, na której można sprawdzić, jak wygląda dostępność tras w centrum Lublina.

– Otrzymaliśmy dofinansowanie i ruszyliśmy z realizacją projektu, którego celem było stworzenie map pokazujących, jak i którędy po lubelskim Starym Mieście mogą poruszać się osoby z niepełnosprawnościami – tłumaczy Małgorzata Kozak.

Mapa korzysta z Google My Maps i przedstawia trzy rodzaje tras:

zielone – w pełni dostępne

pomarańczowe – z ograniczeniami (np. duże nachylenie, pojedynczy stopień)

czarne – całkowicie niedostępne

– Chciałam, żeby było nie tylko estetycznie, ale przede wszystkim czytelnie. To musiały być jasne komunikaty – mówi Amelia Szczuka, która odpowiadała za warstwę graficzną mapy.

Studenci analizowali każdy zakątek

Projekt oparto nie tylko na danych technicznych, ale i doświadczeniach osób z ograniczeniami ruchowymi. – Musieliśmy zobaczyć wszystko na żywo, przeanalizować sytuację i wyciągnąć wnioski – opowiada Błażej Krakowski, odpowiedzialny za dokumentację fotograficzną.

Zespół uwzględnił także tzw. czynniki miękkie. – Mój chłopak porusza się na wózku inwalidzkim. Z tego powodu nie lubi odwiedzać Starego Miasta, bo jazda po kocich łbach nie jest przyjemna – mówi Magdalena Kołodziejczyk. – Testowaliśmy jednak ten teren i okazało się, że jest to możliwe. Przyjęliśmy zasadę, że trzy stopnie z osobą pomagającą da się pokonać.

Uwag nie brakowało również od starszych mieszkańców. – Babcia mojej dziewczyny, która mieszka w Śródmieściu, dawniej często odwiedzała Stare Miasto. Dziś stromizna od ul. Zamojskiej do Archikatedry jest dla niej przeszkodą nie do przejścia – dodaje Krakowski.

Dostępność restauracji w Lublinie? Różnie bywa

Przy okazji badania terenu studenci odwiedzili też lokale gastronomiczne. – Wiele restauracji pozytywnie zaskakuje empatią. Często pracownicy, choć nie mają windy, oferują pomoc czy szerszy stół – mówi Amelia Szczuka. – Zdarzały się też miejsca, gdzie brak udogodnień powodował zauważalne zakłopotanie obsługi.

Czy Lublin dołączy do miast przyjaznych dla wszystkich?

Choć dostępność Starego Miasta w Lublinie bywa trudna, autorzy projektu widzą szansę na zmiany.

– Lubelskie Stare Miasto leży na wzniesieniu i dostanie się do niego dla wielu osób jest trudne. Mamy nadzieję, że nasza praca zapoczątkuje rzeczywiste zmiany – przyznaje Kozak.

Zespół przywołuje przykłady z innych miast. – Stare Miasto w Krakowie jest bardziej dostępne. Chwalić można też Łódź i okolice Manufaktury – porównuje Kołodziejczyk.

Strona dostępna pod adresem www.dostepnemiasto.com to dopiero początek. Studenci planują przekształcenie projektu w aplikację mobilną. Marzą też, by ich praca była impulsem do rzeczywistych zmian w infrastrukturze Lublina.