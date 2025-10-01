Studenci i wykładowcy wyjdą na ulice. Dziś wspólna inauguracja roku akademickiego

Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej o godzinie 10. Następnie uczestnicy: rektorzy, członkowie Senatów, dziekani, dyrektorzy instytutów, studenci oraz zaproszeni goście przejdą w pochodzie ulicami miasta: Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Alejami Racławickimi, Łopacińskiego i Akademicką.

– To akt symboliczny i praktyczny zarazem. Symboliczny, bo pokazuje jedność w różnorodności. Praktyczny, bo realnie buduje więzi, wspomaga dialog, tworzy przestrzeń do współpracy – podkreśla prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

O godzinie 12 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego rozpocznie się główna część wydarzenia. Inauguracyjny wykład pt. „Problemy i szanse polskiego szkolnictwa wyższego” wygłosi prof. Arkadiusz Mężyk z Politechniki Śląskiej – Honorowy Przewodniczący KRASP i doktor honoris causa m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas ceremonii odbędzie się immatrykulacja studentów – po jednym przedstawicielu z każdej uczelni, a najlepsi otrzymają wyróżnienia w postaci statuetek. Uroczystość uświetni również występ połączonych chórów lubelskich uczelni pod dyrekcją prof. Elżbiety Krzemińskiej.

– Serdecznie zapraszam wszystkich studentów do udziału w tej wyjątkowej uroczystości. Wasza obecność pokazuje, jak ważną rolę odgrywacie w życiu swoich uczelni i że to właśnie Wy w dużej mierze tworzycie atmosferę akademickiego Lublina – dodaje rektor Pater.

Środowiskową inaugurację roku akademickiego współorganizują: Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Organizatorzy podkreślają, że to wydarzenie ma charakter otwarty i stanowi święto całego lubelskiego środowiska akademickiego.