Światłowody w samochodzie wyścigowym? Politechnika rusza z badaniami

Eksperymenty prowadzone będą w tunelu aerodynamicznym uczelni, a do testów posłuży spojler samochodu wyścigowego od RacingDream.

– Chcemy sprawdzić, w jaki sposób światłowody umieszczone wewnątrz kompozytów mogą pełnić rolę precyzyjnych czujników, pozwalając na wczesne wykrywanie uszkodzeń i rozwarstwień. Jeżeli próby zakończą się sukcesem, kolejnym etapem będą testy w warunkach rzeczywistych na torze wyścigowym – mówi dr inż. Jakub Rzeczkowski z katedry podstaw inżynierii produkcji Politechniki Lubelskiej.

Docelowo, badania mają doprowadzić do opracowania inteligentnych materiałów kompozytowych, które dzięki integracji ze światłowodami będą mogły samodzielnie monitorować swój stan i sygnalizować pierwsze symptomy uszkodzeń.

– Połączenie zaawansowanej inżynierii materiałowej oraz optyki światłowodowej otwiera drogę do stworzenia nowych standardów bezpieczeństwa, trwałości i diagnostyki w przemyśle samochodowym, lotniczym czy energetycznym. To krok w stronę inteligentnych konstrukcji przyszłości – uważa naukowiec.

Pierwsze testy odbędą się 19 września o godz. 11.00 w laboratorium nr 120 w Rdzewiaku.