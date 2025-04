Uczestnicy spaceru będą mieli okazję poznać mało znane fakty z czasów II wojny światowej. Obóz pracy Flugplatz pełnił kluczową rolę w niemieckiej akcji „Reinhardt” – więźniowie sortowali i naprawiali mienie zrabowane Żydom zamordowanym w obozach zagłady. Getto na Majdanie Tatarskim, likwidowane etapowo do listopada 1942 roku, było miejscem cierpienia tysięcy osób.

Spacer potrwa póltorej godziny i jest skierowany do osób powyżej 14. roku życia. Rozpocznie się przy Pomniku – Krzyżu wdzięczności przy ul. Droga Męczenników Majdanka 14. To wyjątkowa okazja, by zrozumieć, jak wojenna historia wpłynęła na współczesny krajobraz Lublina.

Wydarzenie organizowane jest w ramach akcji Żonkile Muzeum Polin, upamiętniającej 82. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.