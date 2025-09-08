Wpadnij na słówko! Politechnika zaprasza miłośników Scrabble

Spotkania treningowe odbywają się we wtorki – 9, 16 i 23 września o godz. 15:00 w holu Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (ul. Nadbystrzycka 40). – Początkujących zapoznamy z zasadami gry, grającym dotychczas tylko w Internecie pokażemy specyfikę rozgrywek na żywo, a bardziej zaawansowanym przybliżymy elementy gry turniejowej. Pokażemy, doradzimy, podpowiemy i zagramy – mówi współorganizatorka zawodów, Małgorzata Pogorzelska z Politechniki Lubelskiej.

Po ćwiczeniach przyjdzie pora na profesjonalną praktykę. 27 i 28 września na Politechnice Lubelskiej odbędą się V Otwarte Mistrzostwa Lublina w Scrabble.

Scrabble to jedna z najpopularniejszych gier słownych na świecie. Uczestnicy układają wyrazy z wylosowanych liter, starając się zdobyć jak najwięcej punktów. Typowa partia kończy się wynikiem między 400 a 800 punktów, choć zdarzają się i wyższe rezultaty.

Treningi są otwarte dla wszystkich.