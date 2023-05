Puławy. Zmieniają plan dla budowlanego marketu

Budowlany market na osiedlu Gościńczyk otwarto w 2011 roku. Ówczesny plan zagospodarowania narzucał inwestorowi limit powierzchni sprzedaży do 2 tys. mkw. Castorama, właściciel sieci Brico Depot, zastosowała się do zapisów w kreatywny sposób. Zagraniczne przedsiębiorstwo podzieliło budynek na dwie części - salę sprzedaży o wielkości zgodnej z limitem oraz podobnej wielkości magazyn.

Od kilku lat przedstawiciele firmy lobbują w puławskim samorządzie za zdjęciem obowiązującego limitu powierzchni sprzedaży, obiecując przy tym poprawę estetyki elewacji swojego białego blaszaka. Po usunięciu wskazanego zapisu z miejscowego planu, market zostałby również przebrandowany na Castoramę, co miałoby wiązać się z poszerzeniem oferowanego asortymentu.

Poza zdjęciem limitu powierzchni sprzedaży, do projektu planu wprowadzono listę nakazów i zakazów, jak ustalenie maksymalnej wysokości budynków do granicy 15 metrów, czy przeznaczenie co najmniej 20 proc. działki pod tzw. powierzchnię biologicznie czynną (zieleń).

Planistyczne zmiany, o jakie prosiła handlowa sieć, lokalne władze rozpoczęły już dwa lata temu. Ratusz zdobył opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, inspekcji sanitarnej i konserwatora zabytków. Projekt nowego planu został wyłożony pod koniec kwietnia. Zainteresowani mogą zapoznawać się z nim do 21 maja (w siedzibie UM). Z kolei we wtorek, 9 maja, w sali konferencyjnej Ratusza o godz. 15 odbędzie się dyskusja publiczna na temat nowego MPZP.

Ewentualne uwagi będzie można składać do 6 czerwca. Jeśli ich nie będzie, najpewniej jeszcze w tym samym miesiącu nowy plan trafi w ręce radnych.