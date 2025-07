Już od września w szkołach w całym regionie ruszą badania dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Skorzysta z nich niemal 5 tysięcy uczniów. Co to ma współnego ze sztuczną inteligencją? Sprawdźcie to w naszej rozmowie.

Lubelska Unia Cyfrowa to pomysł zrealizowany przez wszystkie uczelnie publiczne z Lublina. Czym się zajmują? Zdroadzimy tylko, że ma to związek ze sztuczną inteligencją i medycyną. Jednak to, nad czym konkretnie pracują naukowcy, wytłumaczy prof. Kamil Jonak w naszej rozmowie z cyklu Dzień Wschodzi.