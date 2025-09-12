XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Tegoroczne hasło „Inżynieria życia” podkreśla zarówno rolę organizatora, jak i interdyscyplinarne spojrzenie na naukę i technologię.

– Nie ukrywajmy, że szkoła kojarzyła się nam z przykrym obowiązkiem. W tym momencie staramy się pokazać, że my jako nauczyciele robimy wszystko, aby ta nauka była ciekawa. To nie jest tylko siedzenie w ławce i słuchanie wykładu. To jest szukanie czegoś, co nas może zainspirować, co nam może pokazać, w jaki sposób ta rzeczywistość codzienna funkcjonuje – podkreśla dr Magdalena Maciaszczyk, główna koordynatorka tej edycji LFN.

W programie festiwalu znalazło się ponad 2000 wydarzeń organizowanych przez pięć lubelskich uczelni – Politechnikę Lubelską, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy – przy współpracy z miastem Lublin.

Jednym z ważniejszych punktów ramowego programu jest Lubelski Piknik Naukowy, który w tym roku odbędzie się w budynku Targów Lublin.

Stoiska uczelni zostaną podzielone na osiem stref tematycznych, w tym: Człowiek i społeczeństwo, Nauka, technika i inżynieria; Zdrowie i aktywność oraz Biznes, innowacje i marketing.

– Przygotowaliśmy ponad 120 projektów. Będą różnego rodzaju pokazy, wystawy, prelekcje. Zobaczymy samoloty i samochody związane z bezpieczeństwem. A do tego projekty związane ze zdrowiem – mówi mgr inż. Kinga Wlazło, koordynatorka Lubelskiego Pikniku Naukowego.

Po raz pierwszy pojawi się także Strefa Charytatywna – w tym roku organizatorzy wspierają niespełna rocznego Frania Style, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a.