XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Od 13 do 19 września Lublin po raz kolejny stanie się stolicą nauki. W tym roku głównym organizatorem wydarzenia jest Politechnika Lubelska. O szczegółach możecie usłyszeć w dzisiejszym odcinku programu Dzień Wschodzi.
Tegoroczne hasło „Inżynieria życia” podkreśla zarówno rolę organizatora, jak i interdyscyplinarne spojrzenie na naukę i technologię.
– Nie ukrywajmy, że szkoła kojarzyła się nam z przykrym obowiązkiem. W tym momencie staramy się pokazać, że my jako nauczyciele robimy wszystko, aby ta nauka była ciekawa. To nie jest tylko siedzenie w ławce i słuchanie wykładu. To jest szukanie czegoś, co nas może zainspirować, co nam może pokazać, w jaki sposób ta rzeczywistość codzienna funkcjonuje – podkreśla dr Magdalena Maciaszczyk, główna koordynatorka tej edycji LFN.
W programie festiwalu znalazło się ponad 2000 wydarzeń organizowanych przez pięć lubelskich uczelni – Politechnikę Lubelską, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy – przy współpracy z miastem Lublin.
Jednym z ważniejszych punktów ramowego programu jest Lubelski Piknik Naukowy, który w tym roku odbędzie się w budynku Targów Lublin.
Stoiska uczelni zostaną podzielone na osiem stref tematycznych, w tym: Człowiek i społeczeństwo, Nauka, technika i inżynieria; Zdrowie i aktywność oraz Biznes, innowacje i marketing.
– Przygotowaliśmy ponad 120 projektów. Będą różnego rodzaju pokazy, wystawy, prelekcje. Zobaczymy samoloty i samochody związane z bezpieczeństwem. A do tego projekty związane ze zdrowiem – mówi mgr inż. Kinga Wlazło, koordynatorka Lubelskiego Pikniku Naukowego.
Po raz pierwszy pojawi się także Strefa Charytatywna – w tym roku organizatorzy wspierają niespełna rocznego Frania Style, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a.