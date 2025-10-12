Barokowy kościół na Roztoczu pięknieje. Latem będzie już gotowy

Na inwestycje w zabytkowy kościół należący do parafii parafii Matki Bożej Królowej Polski gmina Zwierzyniec wystarała się o pieniądze z Polskiego Ładu. Dotacja była wysoka. Wyniosła ponad 3,7 mln zł. A koszt całości prac to 3,4 mln.

Kościół na wodzie był w naprawdę nie najlepszym stanie.

"Na elewacjach widoczne były zasolenia, odspojenia i ubytki, a także partie tynku porażone biologicznie. Kamienne detale wystroju architektonicznego z lekkimi ubytkami, zostały w przeszłości zamalowane farbą elewacyjną. Dach kościoła miał widoczne ubytki, widoczne były także spękania dachówki i gąsiorów (szczególnie po stronie północnej kościoła).. Miedziane obróbki blacharskie były częściowo uszkodzone i wymagały wymiany" - informują konserwatorzy zabytków, którzy cały czas nadzorują postęp prowadzonych już jakiś czas prac. Wykonuje je wybrana w przetargu firma z Brodów Małych.

W ramach inwestycji zaplanowano wzmocnienie ścian, naprawę dachu i elewacji, wymianę okien, a także renowację dzwonnicy. Dookoła kościółka zaprojektowano na nowo ścieżkę spacerową.

Sporo już udało się dotychczas zrobić. Została m.in. zdemontowana betonowa opaska odwadniająca. Skuto także wtórną zaprawę cementową. Odkopane zostały ściany fundamentowe. Ponadto wymieniono zniszczone dachówki, wykonano także nowe obróbki blacharskie, np. rynien i rur spustowych.

Do zrobienia są jeszcze roboty związane z kontynuacją wzmocnienia ścian nośnych, „przeróbką” systemu odprowadzenia wód opadowych, malowaniem elewacji farbami krzemianowymi i wykonaniem utwardzonej ścieżki wokół kościoła.

Dodajmy, że w ramach inwestycji zaplanowano ponadto remont drewnianej dzwonnicy i prace konserwatorskie kamiennej figury Najświętszej Marii Panny znajdujących się w otoczeniu kościoła.

Przypomnijmy, że Polskiego Ładu dla zabytków gmina Zwierzyniec dostała też pieniądze na renowację tzw. Pomnika psa Marysieńki, który znajduje się na wyspie kościelnego stawu.