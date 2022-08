Godzina W na Rynku Wielkim. Zamość uczcił pamięć Powstania Warszawskiego

Zanim na Rynku Wielkim odbyła się manifestacja patriotyczna, pierwszą część obchodów zorganizowano pod pomnikiem Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, a w Katederze Zamojskiej odprawiona została msza za ojczyznę.

Tuż przed godziną 17 wielu mieszkańców miasta, a także turystów zgromadziło się przed Ratuszem. Z krókim przemówieniem wystąpił prezydent miasta. Podkreślał wagę Powstania Warszawskiego i heroizm walczących o wolność stolicy.

– Nie możemy mówić, że to był błąd, że sami byli sobie winni. Bo to nie oni sami do siebie strzelali. Tylko mieli przeciwnika, który prowadził rzeź – mówił Andrzej Wnuk. Nawiązał też, kolejny już raz podczas swoich oficjalnych wystąpień, do sytuacji na Ukrainie, podkreślając, że każdy naród, który walczy o swoją wolność zasługuje na najwyższy szacunek.

Organizatorami uroczystości w Zamościu byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, parafia katedralna pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, 25. Zamojski Batalion Lekkiej Piechoty WOT, 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna oraz UM Zamość.