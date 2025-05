Jarmark Hetmański 2025. To już 31. edycja imprezy (pełny program)

Tegoroczny XXXI Jarmark Hetmański został jak zawsze zaplanowany na weekend. Tym razem ma potrwać od 31 maja do 1 czerwca. Przez oba dni od rana (godz. 9) na Rynku Wielkim, ale również Rynku Solnym stać będą stragany z najróżniejszym asortymentem: od rękodzieła i sztuki ludowej, po lokalne potrawy, wypieki i napoje, ale też pojawią się na pewno inne stoiska, np. z odzieżą czy biżuterią.

Jednak Jarmark Hetmański w Zamościu to nie tylko handel. Także wydarzenia o charakterze kulturalnym, których w tym roku również nie zabraknie.

Oficjalne otwarcie zaplanowano na sobotnie południe (godzinowy rozkład na plakacie poniżej), a zaraz po tym na scenę wyjdzie Kapela Kanka Franka. Później spektakl "Chrzciny w karczmie" wystawi Zespół Folklorystyczno-Obrzędowy "Sołtyski" z Pawłowa. Na popołudnie zaplanowano koncerty zespołów Hraybery oraz Grandmother Jazz oraz Orkiestry jarmarku Hetmańskiego. A wieczorem przyjdzie czas na potańcówkę w klubie Brama Spotkań.

W niedzielę od godz. 11 publiczność bawić będą finaliści konkursu "Folk młodym głosem". Wystąpi też Studio Svilitsa z Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Galicji Miasta Lwowa oraz szkoły Pavla Tabakova. Z przedstawieniem "O kogutku, co umiał działać do skutku" na dziedzińcu Akademii Zamojskiej wystąpi teatr Echa. A po południu na Rynku Wielkim koncertować ma Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, ponownie Kanka Franka, zespół Freeborn Brothers, zaś wieczorem, na finał - Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej The Engineers Band.

W ramach jarmarku Hetmańskiego odbędzie się również tradycyjny konkurs kulinarny "Smaki Zamościa i Roztocza". Rozstrzygnięcie zaplanowano na pierwszy dzień imprezy.

Organizatorzy dorocznego wydarzenia to Zamojski Dom Kultury oraz Miasto Zamość.