Nieudane wypalanie łąk – pożar u sąsiada

(fot. Policja)

Miało być wypalanie łąk, ale ogień przeniósł się do sąsiada – straty to ok. 60 tys. zł. Policja apeluje – jest to zabronione.

