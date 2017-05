Hipoalergiczny makijaż – maluj się świadomie!

Nasza skóra narażona jest na działanie wielu chemicznych substancji szkodliwych i mogących powodować alergie. Piękne, mieniące się w słońcu cienie do powiek, intensywnie barwiące szminki oraz doskonale pogrubiające tusze do rzęs to wyposażenie wielu kobiecych kosmetyczek. Niestety nie każda z nas wie, co kryje się w tych wymyślnych i przyciągających wzrok opakowaniach. A może to właśnie z powodu kredki do oczu lub wodoodpornej maskary masz nieustannie zaczerwienione i piekące oczy? Zarówno dla pań, które pragną świadomie wybierać naturalne produkty do make-upu, jak i dla tych, które ze względów zdrowotnych muszą unikać niebezpiecznych kompozycji, pojawiły się specyfiki hipoalergiczne.

Naturalne i organiczne preparaty do make-upu są przeznaczone także dla kobiet pragnących otaczać się substancjami pochodzącymi z przyrody. Jeśli prowadzisz zdrowy tryb życia, zwracasz uwagę na środowisko i nie jest dla Ciebie obojętne to, co znajduje się w używanych codziennie kosmetykach, to wyroby hipoalergiczne idealnie wpasują się w Twój światopogląd. Bezpieczeństwo używania barwnych artykułów oraz nieinwazyjne podejście do świata przyrody – to właśnie otrzymujesz dzięki zdrowym specyfikom.

Co może uczulać? Jakie produkty wybierać?

Im krótszy skład, tym lepiej. Dla osób z problemami alergicznymi oraz pragnących żyć w zgodzie z naturą zostały stworzone specyfiki pozbawione sztucznych barwników oraz substancji zapachowych. To one właśnie najczęściej uczulają. W tuszach do rzęs należy unikać destylatów ropy naftowej, wosku Carnaubra, kalafonii oraz glikolu propylenowego. Najlepiej sprawdzą się maskary o czarnym lub brązowym kolorze. Zrezygnuj z wersji wodoodpornych – posiadają one bardzo drażniące substancje utrwalające. W cieniach do powiek unikaj intensywnych, ostrych kolorów (najbezpieczniejsze są te beżowe i jasnobrązowe). Najlepiej korzystać z tych o konsystencji kremu – nie istnieje ryzyko, że osypie się on do oka i wywoła reakcję alergiczną.