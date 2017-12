Miliard z unijnej kasy dla samorządów i firm

Panie marszałku pod koniec listopada poznaliśmy harmonogram unijnych konkursów na 2018 rok. Ile naborów wniosków odbędzie się w przyszłym roku?

W sumie ogłosimy 29 konkursów. Do pozyskania będzie okrągły miliard złotych. To dwa razy więcej, niż kosztowała budowa lotniska w Świdniku. Po te pieniądze mogą sięgnąć m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe z naszego województwa.

Z harmonogramu naborów wynika, że sporo do zaoferowania dla przedsiębiorców ma LAWP.

Lubelska Agencja Wpierania Przedsiębiorczości zorganizuje łącznie 8 konkursów. Większość dotyczy dalszego rozwoju współpracy naukowców z firmami. Na dotację mogą liczyć m.in. projekty wcielające w życie wyniki badań naukowych, dzięki którym firmy stworzą nowe produkty lub usługi. Ponadto 55 mln zł czeka na przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć lub ulepszyć swoje zaplecze badawczo-rozwojowe. W budżecie na 2018 rok znalazło się również 112 mln zł na termomodernizację hal produkcyjnych, wymianę ogrzewania i zakup nowoczesnych linii technologicznych. W efekcie nasze przedsiębiorstwa będą bardziej ekologiczne i zaoszczędzą na rachunkach za ogrzewanie.

Obok inwestycji firmy potrzebują wykwalifikowanych fachowców. Na ich kształcenie też trzeba pieniędzy. Znajdziemy je w kalendarzu konkursów na przyszły rok?

Zadbaliśmy o to. Z jednej strony z funduszy skorzystają dorośli absolwenci szkół zawodowych, którzy będą uczestniczyć w specjalistycznych kursach zawodowych. Dzięki nim podniosą swoje umiejętności i zdolności praktyczne. Ponadto podejdą do egzaminów potwierdzających ich kwalifikacje. Z drugiej strony unijne dofinansowanie pozwoli na rozwinięcie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi. Uczniowie będą praktykować i odbywać staże bezpośrednio w firmach oraz korzystać z technologii i laboratoriów dostępnych w przedsiębiorstwach i uczelniach wyższych. Podobnie, jak dorośli, także uczniowie wezmą udział w profesjonalnych szkoleniach i zajęciach pozwalających na zdobycie dodatkowych uprawnień. Po dotację sięgną również same szkoły zawodowe, które wyposażą swoje pracownie w najbardziej potrzebne narzędzia oraz sprzęt.

Fundusze unijne to spory zastrzyk środków na wsparcie najsłabszych mieszkańców Lubelszczyzny. Czy władze województwa zamierzają im pomóc?

Pamiętamy o nich, dlatego z dotacji skorzystają ubogie rodziny, niepełnosprawni i bezrobotni mieszkańcy naszego regionu oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki unijnemu wsparciu zyskają oni szanse na znalezienie pracy i zmianę swojego życia. Poczują się dowartościowani i powrócą do społeczeństwa. Wojewódzki Urząd Pracy zabezpieczył na ten cel 309 mln zł w czterech konkursach. Osobne wsparcie dla rodzin - niemal 91 mln zł w trzech konkursach - oferuje urząd marszałkowski. Chodzi m.in. o rozwijanie działalności Domów Pomocy Społecznej i spółdzielni socjalnych opiekujących się m.in. trudną młodzieżą.

A co z samorządami? Na co mogą liczyć w 2018 roku?

Już po raz trzeci w obecnej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego samorządy staną do konkursu na dofinansowanie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrywania w wodę. Przeznaczymy na to 37,8 mln zł.

Panie Marszałku przed nami Święta Bożego Narodzenia. Czego życzy Pan mieszkańcom województwa?

Przede wszystkim spokoju. Spędźmy ten wyjątkowy czas z rodzinami. Bądźmy razem. Odłóżmy na bok spory i kłótnie. Zbyt wiele mamy ich na co dzień. Święta to doskonały moment, aby się wyciszyć i cieszyć radosną nowiną wśród najbliższych.

