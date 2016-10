Rozsądne pożyczanie, czyli pożyczki pozabankowe

Ilość firm udzielających pożyczek pozabankowych jest coraz wyższa. Szacuje się, że od kilku lat uzyskiwane przez nich zyski rosną o 10% rocznie. Z chwilówek korzystają emeryci, renciści, osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz inne grupy, którym banki odmawiają udzielania pożyczek.

Pomoc w kłopotach

Pożyczki chwilówki są udzielane każdej osobie, która ukończyła 18 lat i jest obywatelem Polski. W niektórych firmach pożyczkowych stosowane jest dodatkowe ograniczenie wiekowe w postaci oznaczenia górnej granicy wieku pożyczkobiorcy (zwykle od 65 do 80 lat). Są to jedyne wymagania stawiane pożyczającym pieniądze, co sprawia, ze chwilówki są tak chętnie wybierane przez osoby, które potrzebują gotówki na dowolny cel. Brak konieczności przedstawiania dokumentów takich jak zaświadczenie o zarobkach czy zaświadczenie o zatrudnieniu zwiększa dostępność chwilówek nawet dla osób, które w banku mają zerową zdolność kredytową.

Chwilówki są w takich przypadkach jedyną realną formą pożyczenia gotówki na dowolny cel. Banki odmawiają kredytowania osobom, co do których nie mają pewności, że zobowiązanie zostanie spłacone. Firmy pożyczkowe pozwalają sobie na wyższe ryzyko, jednak w zamian za zgodę na jego ponoszenie, pobierają wyższe opłaty związane ze spłatą zadłużenia. Chwilówki online mogą być obarczone z tego powodu oprocentowaniem, które sięgnie kilkuset procent rocznie, jednak nie jest to regułą. W wielu instytucjach pożyczkowych, zwłaszcza znanych i renomowanych, pożyczkobiorcy mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert pierwszej pożyczki za darmo lub kolejnych pożyczek na wyższe kwoty i z dłuższym okresem spłaty niż standardowo.

Mądre pożyczanie, czyli spłata na czas

Większość pożyczek pozabankowych jest w Polsce spłacana terminowo. Kilkanaście procent wierzytelności jest zwracanych po upływie terminu wynikającego z umowy, przez co ich spłata jest obarczona wyższymi odsetkami karnymi. Chwilówki brane ze świadomością niemożności zwrócenia gotówki w terminie są ogromnym ryzykiem – pożyczenie kilkuset złotych może stać się przyczyną powstania długu na kwotę kilka czy nawet kilkanaście razy wyższą.

Pożyczki chwilówki same w sobie są bezpieczne, jednak osoby z nich korzystające powinny pamiętać, że pożyczone pieniądze należy zwrócić w terminie. W razie jakichkolwiek kłopotów z uregulowaniem długu istnieje możliwość płatnego przedłużenia spłaty chwilówki o 7, 14 czy 30 dni. Ponadto w przypadku utraty źródła dochodu czy innego poważnego zdarzenia losowego dłużnik może indywidualnie negocjować nowe warunki spłaty pożyczki.