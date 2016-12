Tanie świętowanie, czyli jak nie wydać fortuny na święta?

Czas nadchodzących świąt to wyjątkowy okres w roku, dla każdego z nas. Mnóstwo przygotowań, zakupów i wydatków, które niezaplanowane i nieprzemyślane potrafią solidnie wyczyścić nam portfel. Można spędzić okres świąt Bożego Narodzenia w radości i świętowaniu, tak aby nie zbankrutować i nie czuć się przy tym niekomfortowo. Wystarczy dobrze zaplanować świąteczne wydatki. Zrobić listę niezbędnych spraw oraz zakupów i ściśle się jej trzymać. Oszczędzanie podczas świąt nie jest łatwe, ale jest możliwe, zwłaszcza jak zaplanujemy sobie sam etap tego oszczędzania. Możemy zmniejszyć ilość wydanych pieniędzy, robiąc wiele rzeczy samodzielnie, np. prezenty czy ozdoby. Pieniądze na świąteczny czas warto odłożyć troszkę wcześniej, a nawet lekko go podbudować. Poznajcie kilka rad jak zadbać o domowy budżet...

Dodatkowa gotówka

Zarobki to temat delikatny i dla większości osób stresujący. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy i formy zarobku możesz postarać się w tym okresie o podwyżkę lub kilka dodatkowych obowiązków, które będą gratyfikowane. Poproś szefa o kilka nadgodzin. Dodatkowy zastrzyk gotówki pozwoli Ci swobodniej spędzić ten czas. Jeśli dobrze wypełnisz dodatkowe obowiązki, może nawet trafi Ci się świąteczna premia? Dobrym sposobem na dodatkową gotówkę może być także sprzedaż kilku nieużywanych rzeczy. Zastanów się, czy jest coś, co zajmuje niepotrzebnie miejsce np.: ubrania, ubranka po dzieciach, buty, sprzęty, książki czy stare meble? Przed świętami na pewno uda Ci się je sprzedać, każdy w końcu szuka unikalnych i tanich prezentów.

Sposoby na dodatkowy zastrzyk gotówki

Już kilka tygodni przed świętami warto rozejrzeć się za dodatkowym zajęciem, jeśli tylko masz możliwości, możesz poświęcić kilka godzin w tygodniu na dodatkową pracę np.: sprzedaż ozdób, choinek, opłatków itp. Bardzo wielu producentów szuka dodatkowych rąk do pracy w tym aktywnym okresie. Przemyśl sprawę i wybierz ten, który najbardziej sprawdzi się u Ciebie. Warto to przeanalizować, być może ten czas okaże się czasem zarobków, a nie uszczerbku na finansach.

W święta chcemy poczuć magię i klimat, szukamy inspiracji na wystrojenie naszych domów, przybranie choinek i stroików. Dla producentów ozdób i handlowców to żyła złota. Zarabiają krocie na wysokich cenach swoich produktów, ale Ty wiesz, że nie warto przepłacać ;) Ozdoby świąteczne, choinki, stroiki, bombki, światełka nie muszą być drogie, żeby dały klimat i blask Twojemu wnętrzu, a to, co udaje się zrobić taniej i własnoręcznie cieszy najbardziej! Gwarantujemy - z roku na rok ozdoby robią się coraz droższe, moda na nie, jest tak szeroka, że sam możesz wprowadzić swoje pomysły. Nie kupuj drogich zestawów, tylko zrób je sam! Bombki można zrobić nawet z papieru, są oryginalne i wyjątkowe, świetnie sprawdzą się także szyszki i zwykłe kokardy. Wyjdzie tanio i niezwykle stylowo. Także inne ozdoby można stworzyć samodzielnie, jak łańcuchy (np. z waty) czy gwiazdę na czubek i świąteczną skarpetę.

Nasz pomysł dla Ciebie: wyciągnij z piwnicy kilka starych słoików, posmaruj je klejem i obsyp brokatem, do środka wstaw świeczkę i przewiąż je sznurkiem lub świąteczną wstążką - piękne i wyjątkowo oryginalne świeczniki masz gotowe! Zachwycą każdego i rozświetlą każde pomieszczenie. To tylko jeden z wielu pomysłów, zainspiruj się czym tylko chcesz! Więcej porad znajdziesz na blogu TaktoFinanse.

Prezenty świąteczne dla najbliższych - zrób to sam.

W tym okresie czeka nas wiele rodzinnych chwil, pełnych emocji i radości. Jak wiemy rodzinne spotkania często niosą ze sobą wydatki na prezenty. Zawsze szukamy wyjątkowych upominków dla naszych bliskich. Chcemy żeby poczuli się dla nas ważni i wyjątkowi. Żaden kupny prezent nie sprawi im takiej radości jak ten, który zrobisz sam! Dodatkowo będziesz miał chwile świetnej zabawy i zajmie Ci to mniej czasu niż wielogodzinne chodzenie po sklepach i stanie w wielkich kolejkach. W zaciszu swojego domu możesz stworzyć swoją własną fabrykę Świętego Mikołaja.

Co można dać najbliższym? Np.: własnoręcznie zrobione ramki na zdjęcie lub album, można wykorzystać ładne słoiki i wykonać z nich świeczniki, a może karnet na masaż od Ciebie? Mąż na pewno będzie zachwycony! ;)

Na kupne prezenty wydajemy krocie, często zdarza się, że są nietrafione. Nie tylko tracimy czas na ich poszukiwanie, ale także mnóstwo pieniędzy. Jeśli koniecznie chcesz coś kupić, porozmawiaj z bliskimi o tym, jak widzą święta i czy jest coś, o czym marzą. Może warto wśród rodziny zrobić losowanie? Każdy losuje osobę, której kupuje prezent. To świetna zabawa i oszczędność, a w dodatku można wtedy zrobić jeden porządny prezent i każdy jest zadowolony. Świetnym prezentem jest także zakup podarunku dla całej rodziny np. gry planszowej, czy karnetu do kina.

Świąteczne gotowanie na raty.

Nie pamiętamy świąt, w których stoły nie pękały pod ciężarem talerzy pełnych przysmaków, ciast, pierogów i góry innego jedzenia. Czasami mamy wrażenie, że ludzie utożsamiają ten wyjątkowy okres właśnie z jedzeniem. Oczywiście wspólna wieczerza wigilijna to wyjątkowa i niezastąpiona chwila, ale czy stół musi pękać w szwach? Czy faktycznie zjadłeś kiedyś 12 potraw? To zupełnie niepotrzebne. Tradycyjne potrawy wigilijne wcale nie są drogie, np. barszcz z uszkami, pierogi i karp to uwielbiane i tradycyjne potrawy, które uraczą każde podniebienie. Do tego kapusta z grochem, śledzik, makaron z makiem, kutia z pszenicy, babka piaskowa i opłatek - to kilka wspaniałych przysmaków za niewielką cenę. Przygotowując je wcześniej i mrożąc, zaoszczędzisz także sporo czasu w świątecznym okresie.

Jak widać, możesz stworzyć w domu prawdziwie nastrojowy czas podczas Bożego Narodzenia. Dom będzie błyszczał blaskiem i aurą świąt, a Ty zrobisz wspaniałą wigilijną ucztę i zachowasz budżet domowy w dobrej formie na początek nowego roku.

Źródło: https://insane.agency