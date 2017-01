Teczki ofertowe – niezbędny element ofert biznesowych

Na identyfikację wizualną firmy składa się nie tylko nazwa, logo czy kolorystyka wykorzystywana w jej materiałach drukowanych oraz w wystroju wnętrz biura lub zakładu produkcyjnego. To również wszystkie elementy, jakie są wręczane klientom, w tym między innymi teczki ofertowe. Jakie powinny one być, aby stać się odzwierciedleniem profesjonalnego wizerunku marki?

Na identyfikację wizualną firmy składa się nie tylko nazwa, logo czy kolorystyka wykorzystywana w jej materiałach drukowanych oraz w wystroju wnętrz biura lub zakładu produkcyjnego. To również wszystkie elementy, jakie są wręczane klientom, w tym między innymi teczki ofertowe. Jakie powinny one być, aby stać się odzwierciedleniem profesjonalnego wizerunku marki?

Niezbędny element ofert biznesowych

Przy składaniu oferty biznesowej czy przetargowej potencjalnemu klientowi lub zlecającemu, należy przekazać mu szereg dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów lub pozwoleń na działalność. Wszystko to jest następnie analizowane przez osoby decyzyjne i dochodzi do wyboru konkretnej oferty.

Firma powinna więc zadbać o to, aby jej oferta wyróżniała się na plus pod każdym względem. Była atrakcyjna finansowo, przynosiła wartość dodaną dla klienta, a jednocześnie zapadała w pamięć. Pomocne w tym okazują się profesjonalnie przygotowane, z dbałością o każdy, nawet najmniejszy szczegół, teczki ofertowe. One również są elementem identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Można je ozdobić logo firmy, jej nazwą i sloganem, albo dowolnie wybranymi zdjęciami. Tutaj wybór należy do specjalistów z dziedziny marketingu i samego przedsiębiorcy przygotowującego takie materiały drukowane.

Jak zamówić teczki ofertowe?

Standardowe teczki ofertowe można kupić w zasadzie w każdym sklepie papierniczym czy w serwisach internetowych oferujących artykuły biurowe. Natomiast w biznesie znacznie lepiej sprawdzają się teczki personalizowane pod kątem identyfikacji wizualnej firmy, która w przyszłości będzie je wręczała wraz z ofertą klientom i kontrahentom biznesowym.

Teczka spełnia wiele funkcji, począwszy od sposobu na lepszą organizację pracy, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych i przekazywanych dokumentów, aż po elegancką formę wręczenia oferty handlowej. Teczki ofertowe można drukować jednostronnie lub dwustronnie, na wysokiej jakości papierze, który może być dodatkowo uszlachetniony folią matową lub błyszczącą, umieszczoną na zewnętrznej części teczki.

W firmie DRUKPOLSKA oferowany jest szeroki wybór teczek, nie tylko jeśli chodzi o ich kolorystykę, ale i o konstrukcję. Są to między innymi teczki w formie segregatora z rączką, teczki LUX na rzepy lub z gumką, teczki siedmiobiegowe oraz teczko-segregatory. Teczki na rzepy i na gumkę należą do standardowych rozwiązań tego rodzaju i można je z powodzeniem wykorzystywać w warunkach biurowych lub do wręczania niewielkiej pod względem objętości i ilości stron oferty handlowej klientowi. Natomiast segregatory z rączką lub bez przydadzą się jako teczki ofertowe przy składaniu ofert w przetargach, gdzie liczba stron często przekracza 100 i więcej. Takie teczki można wygodnie zamawiać online, składając pożądane zamówienie i wysyłając projekt graficzny.

Kontakt do firmy, w której można zamówić materiały reklamowe:

ul. Sprzeczna 9

62-002 Suchy Las

Tel. 61 674 03 64

e-mail: info@drukpolska.pl

www: http://drukpolska.pl