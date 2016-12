Siadamy przy wigilijnym stole, po to, żeby się nasycić, nacieszyć poczuciem bliskości. Uświadamiamy sobie, że więcej szczęścia jest w dawania niż w braniu. Mariia Viznovych, która wraz z Szymonem Bogutą i Markiem Pankiem przygotowała dla was przepisy na Wigilię mówi, że to najważniejszy czas w roku



Dwanaście wigilijnych dań ze swoich rodzinnych domów przygotowali dla was: Mariia ViznovYCh, szefowa kuchni w Ośrodku Wypoczynkowym Leśna Ryba w Starej Jedlance, Szymon Boguta, szef kuchni w restauracji Chleb Powszedni w Hotelu Trzy Róże w Zembrzycach Dolnych oraz Marek Panek, szef kuchni w restauracji Hades Szeroka w Lublinie. Mariia jest Ukrainką. Przez 6 lat pracowała z Magdą Gessler w Warszawie i Lublinie. Robi najlepsze pielmieni po prawej stronie Wisły. Szymon Boguta to młody wizjoner, który jako pierwszy wprowadził w Lublinie kolacje na cztery ręce.