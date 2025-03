Co to jest SIM swapping i jak może zagrozić Twoim danym?

Na czym polega SIM swap?

Ofiarą cyberprzestępstwa może zostać każdy. W przypadku SIM swapu oszukanym staje się nie tylko właściciel telefonu komórkowego, ale także operator telekomunikacyjny. Na czym dokładnie polega przekręt? Wszystko zaczyna się od wybrania odpowiedniej osoby – w końcu cała operacja musi przynieść jak największy zysk. Ofiarami SIM swappingu nie pozostają raczej losowi użytkownicy.

Następnie przestępcy przeprowadzają atak phishingowy, podszywając się zazwyczaj pod przedstawiciela konkretnej instytucji na przykład banku lub ubezpieczyciela. Podczas rozmowy starają się wyłudzić wrażliwe dane, które pomogą im przeprowadzić kluczowy etap planu. Może to być numer PESEL, a nawet nazwisko panieńskie matki. Taka informacja przydaje się w trakcie potwierdzania tożsamości w procesie wydawania duplikatu karty SIM, o którą ubiegają się oszuści.

Zanim odbierzesz połączenie telefoniczne od nieznanego numeru, sprawdź, kto do Ciebie dzwoni, choćby za pomocą strony internetowej https://whoiscalling.io/pl. W ten sposób nie narazisz się na rozmowę z przestępcami stosującymi szereg metod manipulacyjnych, dzięki którym w szybki sposób uzyskują dane wrażliwe. Bez posiadania tych informacji obejście zabezpieczeń operatora stanie się niemożliwe, a przynajmniej znacznie trudniejsze.

Konsekwencje padnięcia ofiarą oszustwa

Skutkiem wyrobienia duplikatu karty SIM jest oczywiście przejęcie Twojego numeru telefonu. A co się z tym wiąże? Zastanów się, jak wiele rzeczy kontrolujesz za sprawą swojego smartfona. Usługi bankowe, aplikacje rządowe, dwuskładnikowe uwierzytelnianie w dostępie do kont w mediach społecznościowych i sklepach internetowych – wszystko to zostanie przejęte przez podających się za Ciebie oszustów. A potrzebowali do tego wyłącznie Twojego numeru.

Ofiary SIM swappingu borykają się nie tylko ze stratami finansowymi, ale też kradzieżą tożsamości. Mnóstwa dodatkowych komplikacji mogą spodziewać się też osoby, którym przejęto dostęp do numerów służbowych. Wówczas przestępcy mają świetną okazję zarówno do zaszkodzenia wizerunkowi firmy, jak i poważniejszych naruszeń bezpieczeństwa.

Jak skutecznie chronić się przed SIM swappingiem?

Kluczową zasadą jest ochrona swoich danych osobowych. Należy wystrzegać się wszelkich objawów cyberoszustwa – podejrzanych telefonów od nieznanych numerów czy SMS-ów namawiających do kliknięcia przesłanych linków. Poza tym warto stosować na swoich urządzeniach antywirusy blokujące różne zagrożenia związane z aktywnością internetową.

Pamiętaj też o monitorowaniu niecodziennych sytuacji. Co może wskazywać na to, że ktoś próbuje lub już przejął Twój numer telefonu? Przykładowo, gdy nie możesz do nikogo zadzwonić, nie działają Twoje dane komórkowe, a na maila ciągle przychodzą powiadomienia o wykryciu logowaniu nowego urządzenia.

Mimo że SIM swapping wydaje się skomplikowaną metodą oszustwa, na jego konsekwencje narażony jest każdy właściciel numeru telefonu. Warto zatem zachować ostrożność i zawsze dbać o ochronę danych.