Jak dobrać tankini do swojej sylwetki? Sprawdź, czy pasuje do Twojej figury

Tankini – nowoczesny kostium kąpielowy dla kobiet, które cenią komfort i styl

Tankini to nowoczesna wersja dwuczęściowego stroju kąpielowego, która łączy wygodę jednoczęściowego kostiumu z elastycznością i stylem bikini. Górna część przypomina koszulkę zakrywającą brzuch, a dolna to klasyczne majtki kąpielowe – razem tworzą komfortowy i kobiecy zestaw. Współczesne tankini dostępne są w wielu wariantach: od krótkich topów eksponujących talię, po dłuższe fasony zakrywające biodra. Można wybierać między koszulkami z usztywnieniem, które modelują biust, lub miękkimi, bardziej swobodnymi wersjami. Również majtki mają różne kroje – od pełnych z wysokim stanem, przez klasyczne figi, po szorty kąpielowe. Dzięki tej różnorodności tankini idealnie dopasowuje się do potrzeb kobiet o różnych sylwetkach i stylach życia.

Dla jakiej sylwetki tankini będzie odpowiednie?

Tankini to wyjątkowo wdzięczny strój kąpielowy, który sprawdza się przy wielu typach sylwetki – wystarczy odpowiednio dobrać jego fason. Dla figury typu gruszka, czyli kobiet o szerszych biodrach i węższych ramionach, idealne będzie tankini z wzorzystym topem, który przyciąga uwagę do górnej partii ciała. Koszulka powinna być lekko rozkloszowana lub prosta, sięgająca poniżej linii bioder, by je zakryć i optycznie wysmuklić. Do tego warto dobrać modelujące majtki z wysokim stanem, które wygładzą linię talii i pośladków. Z kolei sylwetka jabłko – z pełniejszym brzuchem i biustem – wymaga fasonu z dobrze podtrzymującym stanikiem (najlepiej z fiszbinami lub usztywnieniem) oraz topu z marszczeniami lub drapowaniami, które zatuszują newralgiczne partie i wysmuklą środek sylwetki.

Dla kobiet o sylwetce klepsydry, gdzie ramiona i biodra są proporcjonalne, a talia wyraźnie zaznaczona, tankini będzie świetnym wyborem – pod warunkiem, że nie zaburzy proporcji. Warto postawić na dopasowaną górę, która podkreśli biust, oraz klasyczne majtki, które nie dodadzą objętości biodrom. Sylwetka powinna zachować swoją naturalną równowagę. Tankini doskonale sprawdza się także u wysokich kobiet, dla których problemem bywają zbyt krótkie jednoczęściowe kostiumy. Dzięki dwuczęściowej konstrukcji tankini dopasowuje się do długości tułowia, eliminując uczucie ciągnięcia materiału i dyskomfortu, co czyni ten fason niezwykle praktycznym i wygodnym na plaży czy basenie.

Dodatkowe zalety tankini – dla kogo to najlepszy wybór?

Tankini to jeden z najbardziej komfortowych i funkcjonalnych fasonów, szczególnie doceniany przez kobiety o pełniejszych kształtach. W porównaniu do innych strojów kąpielowych, stroje kąpielowe Plus Size typu tankini dają większe poczucie swobody – zakrywają brzuch, modelują talię i zapewniają solidne podparcie dla biustu, co sprawia, że kobieta może czuć się naprawdę komfortowo. To również świetna opcja po cesarskim cięciu, kiedy delikatna blizna wymaga zakrycia i ochrony przed słońcem oraz piaskiem. Miękka, nieopinająca tkanina tankini nie uciska, a jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa. Ten fason łączy wygodę z kobiecym wyglądem, dlatego tak wiele kobiet wybiera go jako swoją pierwszą opcję na plażę lub basen.