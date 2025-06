Jakie surowce można odzyskać ze starego telefonu?

Stare telefony komórkowe – źródło cennych metali

Zmieniając smartfon na nowszy, lepszy model, najczęściej interesują nas parametry takie jak procesor, system operacyjny, aparat czy wyświetlacz. Tempo wypuszczania na rynek nowych modeli sprzętów elektronicznych jest tak duże, że coraz częściej całkiem dobre telefony odkładane są do szuflady. Jednak nie każdy wie, że takie stare telefony komórkowe, nawet jeśli nie działają prawidłowo, są kopalnią cennych metali i innych surowców.

Do produkcji smartfonów używa się takich metali szlachetnych jak złoto, srebro i platyna. Jeśli odpowiednio poddaje się recyklingowi złom elektroniczny, można odzyskać z niego nawet 80% surowców, a następnie użyć ich ponownie na przykład przy produkcji innych urządzeń.

Niestety oprócz metali szlachetnych w starych elektrośmieciach można znaleźć także metale ciężkie, takie jak ołów i rtęć. Właśnie dlatego nie należy wyrzucać na śmietnik starych telefonów komórkowych. Skup elektrozłomu będzie o wiele lepszym pomysłem. Unikamy wtedy przenikania metali ciężkich do wód gruntowych czy gleby, a przy okazji odzyskujemy część pieniędzy.

Skup elektrośmieci – na czym polega?

Skoro zużytego sprzętu elektronicznego nie można wyrzucać do zwykłego kosza, powinno się oddawać go do recyklingu w specjalnie przystosowanych do tego punktach. Wówczas pozbywamy się elektrozłomu za darmo. Jednak istnieje jeszcze inne rozwiązanie – skup elektroniki. Zobacz, jak to działa.

Krok 1 – naszykuj swój złom elektroniczny

Jeśli masz w domu zalegające elektrośmieci, naszykuj je i posegreguj. Do skupu nadają się nie tylko kompletne urządzenia, takie jak stare telefony komórkowe, laptopy czy komputery, ale także same podzespoły – np. procesory, płyty główne czy dyski twarde.

Krok 2 – wejdź na stronę elektropaka.pl

Zarejestruj się na stronie elektropaka.pl i dodaj do koszyka ilość oraz rodzaj posiadanych elektrośmieci. Zapakuj je w karton lub na paletę, a następnie czekaj na przyjazd kuriera, którego przyśle do Ciebie elektropaka.

Krok 3 – odbierz swoje pieniądze za elektrozłom

Kiedy kurier dostarczy paczkę, elektroskup od razu zajmie się jej wyceną. Towar zostanie posortowany i zważony, co zadecyduje o jego ostatecznej wartości. Drogą mailową otrzymasz raport razem z dokumentacją zdjęciową, a gdy go zaakceptujesz – pieniądze za stare telefony komórkowe, laptopy lub inne śmieci elektroniczne pojawią się na Twoim koncie. Proste, prawda?

Metale i surowce, które można odzyskać ze starych sprzętów elektronicznych, przyczyniają się do troski o środowisko naturalne, a ich recykling dba także o Twój portfel. Zamień elektrozłom na gotówkę już dziś!