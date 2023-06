Należy pamiętać jednak, że za pomocą mydła malarskiego usuniemy zwykłe tłuste zabrudzenia, ale śladów pleśni już nie. Jeśli pojawiły się one na powierzchni ściany przygotowywanej do malowania, powinieneś użyć specjalnego preparatu przeznaczonego właśnie do usuwania śladów pleśni ze ścian. Potem dopiero możesz umyć ścianę przy pomocy mydła malarskiego lub wodą z dodatkiem detergentu.

Gruntowanie ścian przed malowaniem

Odpowiednie przygotowanie ścian to nie tylko ich mycie i odtłuszczanie, ale także gruntowanie. Zabieg ten ma wiele sensu, a jego zaniechanie może się skończyć koniecznością wykonania licznych poprawek, a nawet malowania ścian od nowa. Wykonujemy go wykorzystując na przykład farby gruntujące lub po prostu grunt.

Po co gruntuje się ściany?

Zarówno mycie ścian przed malowaniem, jak i ich gruntowanie, ma na celu maksymalne zwiększenie przyczepności powierzchni ścian, dzięki czemu nowa warstwa farby trwale się z nimi zwiąże i nie będzie się odspajała i odpadała. Mycie zapewnia odtłuszczanie ścian, natomiast środki gruntujące niejako uzupełniają ten efekt, wyrównując chłonność ściany. Dzięki temu pozbywamy się również ryzyka powstania smug czy przebarwień. Kolejną z korzyści, jakie może nam dać gruntowanie ścian przed malowaniem, jest zmniejszenie zużycia farby.

Czego użyć do gruntowania ścian i jak zrobić to poprawnie?

Do gruntowania ścian należy użyć specjalnego gruntu, w tym przypadku nie ma możliwości zastosowania "domowych" zamienników. Grunty do ścian kupisz w sklepie z artykułami budowlanymi i wykończeniowymi, stacjonarnie lub online. Przygotuj go zgodnie z instrukcją producenta podaną na opakowaniu, a następnie nanieś na ścianę przy pomocy wałka lub pędzla. W większości przypadków wystarczy położyć tylko jedną warstwę gruntu, drugą aplikuje się na powierzchniach o wyjątkowo dużej nasiąkliwości. Po około 4 - 5 godzinach ściana jest gotowa do malowania.