Rozmiar ramy i kół – jak dobrać rower damski do wzrostu i stylu jazdy?

Dlaczego właściwy rozmiar ramy ma znaczenie?

Czy wiesz, że niewłaściwie dobrana rama może powodować bóle pleców, kolan, a nawet prowadzić do poważniejszych kontuzji? Dopasowanie ramy do wzrostu to podstawa przy wyborze roweru. Dla kobiet szczególnie istotny jest wygodny przekrok, który umożliwia łatwe wsiadanie i zsiadanie, nawet w spódnicy czy sukience. Rower damski, inaczej niż rower męski, ma zazwyczaj niżej położoną górną rurę ramy, co znacznie ułatwia wsiadanie. Dobrze dopasowana rama zapewnia również optymalną pozycję podczas jazdy, co przekłada się na efektywność pedałowania i mniejsze zmęczenie. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę nie tylko wzrost, ale również długość nóg i preferowaną pozycję podczas jazdy.

Jak zmierzyć odpowiedni rozmiar ramy do Twojego wzrostu?

Najważniejszym parametrem przy doborze ramy jest pomiar przekroku, czyli odległości od podłoża do krocza, mierzonej w pozycji stojącej z rozstawionymi stopami na szerokość bioder. Pomiar przekroku pozwala precyzyjnie określić, jaki rozmiar ramy będzie dla Ciebie odpowiedni. Dla kobiet o wzroście 150–165 cm zazwyczaj odpowiednie będą ramy w rozmiarze XS lub S, podczas gdy panie o wzroście 165–175 cm powinny rozważyć rozmiar M. Kobiety wyższe, o wzroście ponad 175 cm, mogą czuć się komfortowo na ramach w rozmiarze L. Pamiętaj, że różni producenci mogą stosować nieco odmienne oznaczenia, dlatego zawsze warto sprawdzić konkretne wymiary w centymetrach lub calach dla danego modelu.

Jak styl jazdy wpływa na wybór roweru?

Styl jazdy to kluczowy czynnik przy wyborze odpowiedniego roweru. Jeśli planujesz głównie miejskie przejażdżki, rower miejski, zapewniający wyprostowaną pozycję, będzie najlepszym wyborem. Do tego typu jazdy warto wybrać ramę nieco mniejszą, która zapewni wygodne wsiadanie i zsiadanie. Z kolei jeśli preferujesz dłuższe trasy za miastem, rower trekkingowy z nieco bardziej pochyloną pozycją zapewni lepszą efektywność pedałowania. Styl jazdy wpływa również na wybór rozmiaru kół – do miasta sprawdzą się koła 26 cali, które zapewniają lepszą zwrotność, natomiast na dłuższe trasy lepiej sprawdzą się koła 28 cali, oferujące lepszą prędkość i płynność jazdy.

Koła 26 czy 28 cali – które z nich wybrać?

Koła 26 cali – idealne dla kobiet o niższym wzroście (do 165 cm), zapewniają lepszą zwrotność i łatwiejsze manewrowanie w miejskim ruchu.

– idealne dla kobiet o niższym wzroście (do 165 cm), zapewniają lepszą zwrotność i łatwiejsze manewrowanie w miejskim ruchu. Koła 27,5 cali – kompromis między zwrotnością a płynnością jazdy, dobre rozwiązanie dla osób o średnim wzroście.

– kompromis między zwrotnością a płynnością jazdy, dobre rozwiązanie dla osób o średnim wzroście. Koła 28 cali – zapewniają lepszą prędkość i płynność jazdy, polecane dla kobiet wyższych (powyżej 165 cm) oraz do dłuższych tras.

Wybór rozmiaru kół powinien być ściśle powiązany nie tylko z Twoim wzrostem, ale również z przeznaczeniem roweru. Do jazdy po mieście, gdzie liczy się zwrotność i częste zatrzymywanie, mniejsze koła sprawdzą się lepiej. Natomiast jeśli planujesz dłuższe, rekreacyjne przejażdżki po utwardzonych drogach, większe koła zapewnią Ci lepszy komfort i wydajność pedałowania.

Pamiętaj, że nawet przy idealnie dobranej ramie i kołach, warto jeszcze dostosować pozostałe elementy roweru – wysokość siodełka, ustawienie kierownicy czy pozycję hamulców. Indywidualne dopasowanie tych elementów pozwoli Ci cieszyć się komfortową jazdą bez względu na to, czy wybierzesz się na krótką przejażdżkę po parku, czy zaplanowałaś całodniową wycieczkę za miasto. Przed zakupem najlepiej przymierzyć kilka modeli, aby znaleźć ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom