53-latek mieszkał sam. Nie przeżył pożaru domu

Tragicznie zakończył się pożar domu w gminie Terespol. 53-letni mężczyzna nie przeżył.
Do tragedii doszło we wtorek przed godziną 22 w miejscowości Łęgi. Sąsiedzi zobaczyli wydobywający się dym. – Sąsiedzi wydobyli z domu ciało mężczyzny, ale niestety zespół karetki stwierdził zgon- relacjonuje dyżurny komendy wojewódzkiej PSP w Lublinie. 53-latek mieszkał sam. – Gdy strażacy przybyli na miejsce, murowany dom kryty eternitem był już cały w płomieniach- dodaje dyżurny komendy.
W akcji brało udział kilka zastępów Straży Pożarnej z PSP i OSP. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez poszkodowanego.