Trasa dla rowerzystów, raj dla złodziei. Ktoś ukradł duży jesionowy bal

Malowniczo położona ścieżka rowerowa biegnie od Porosiuk w gminie Biała Podlaska wzdłuż Krzny do parku Radziwiłłowskiego w mieście. Niedawno przy tej trasie w Porosiukach i na wysokości wsi Sławacinek Stary pojawiły się duże jesionowe bale, które mogły służyć jako ławki. Niestety, jeden z nich zniknął.

- Zwracam się z prośbą o pomoc w ustaleniu, co się stało z balem na wysokości miejscowości Sławacinek Stary- apeluje radny Marcin Onisiewicz z gminy Biała Podlaska. Poza tym, zwraca się do mieszkańców z jeszcze jedną prośbą. - Ścieżka rowerowa przeznaczona jest dla rowerzystów i pieszych, ale coraz częściej staje się ona celem dla osób, które łamią przepisy i wjeżdżają na nią samochodami, motocyklami czy quadami. To nie tylko narusza nasze prawo do korzystania z tej przestrzeni, ale także zagraża bezpieczeństwu - podkreśla Onisiewicz. Sugeruje też, by takie przypadki rejestrować. - Róbmy zdjęcia, nagrywajmy filmiki i notujmy numery rejestracyjne pojazdów, które łamią przepisy. Zgłaszajmy takie incydenty policji. Numery rejestracyjne to identyfikatory pojazdów i nie są objęte ustawą o ochronie danych osobowych - zaznacza radny. Mieszkańcy z kolei proponują, by od strony Porosiuk ustawić blokady parkingowe.

Ścieżka rowerowa w dolinie Krzny jest jedną z najczęściej uczęszczanych przez rowerzystów zarówno z gminy, jak i miasta.