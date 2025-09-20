Kolejne znalezisko z pola bitwy pod Dubienką. Guzik, który potwierdza historię

Dlaczego budzi takie emocje? Bo potwierdza relacje historyczne dotyczące dramatycznego odwrotu wojsk Tadeusza Kościuszki, a konkretnie udziału w nim 5. Regimentu Pieszego Fizylierów.

Tropem ariergardy

Odkrycia dokonali eksploratorzy współpracujący z archeologami Fundacji Historycznej „Lubelszczyzna”, pod kierunkiem Krzysztofa Sokołowskiego. Poszukiwania prowadzone były w pobliskim lesie, już poza głównym polem bitwy.

To właśnie tam – jak wynika ze źródeł – straż tylna polskich oddziałów pod dowództwem majorów Antoniego Szuszkowskiego i Jana Fontany osłaniała nocny odwrót wojsk. Dysponując jedynie dwiema armatami, blokowali dostęp Rosjanom i skutecznie opóźniali ich pościg. W tej walce wyróżnił się też młody porucznik Karol Kniaziewicz, późniejszy generał w wojnach napoleońskich.

Guzik, kule i monety

Znaleziska jednoznacznie wskazują na intensywne starcie w tym miejscu: około 20 kul muszkietowych, dwa kompletne pociski armatnie, fragment kuli, klamry, monety z epoki i wspomniany guzik z numerem „5”.

– To właśnie ten guzik jednoznacznie wiąże epizod z 5. Regimentem Pieszym Fizylierów – wskazują badacze.

Dodajmy, że identyczne guziki znajdowano też na innych pobojowiskach kampanii 1792 roku, m.in. pod Zieleńcami.

Historia potwierdzona w ziemi

Znalezisko doskonale wpisuje się w opis bitwy zawarty w książce „Zdradzona armia. Kampania koronna 1792 r.” autorstwa M. Maciejaka. Relacja zyskała teraz materialny dowód, który pozwala jeszcze lepiej „osadzić” wydarzenia w przestrzeni.

– To odkrycie wyjątkowo cenne, bo rzadko zdarza się tak wyraźne potwierdzenie źródeł pisanych – podkreślają eksploratorzy.

Artefakty wzbogacą kolekcję pamiątek z pola bitwy pod Dubienką, która z każdym sezonem rośnie w siłę.