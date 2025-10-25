Nowoczesność utknęła w papierach. Dziewięć terminów, zero wiat

Jeszcze latem wydawało się, że Chełm wreszcie doczeka się przystanków na miarę XXI wieku. Przetarg ogłoszony w sierpniu zapowiadał nowoczesne wiaty z zielenią, tablicami LED i elementami małej architektury. Pierwsze oferty miały być otwarte 25 sierpnia. Potem datę przesunięto. I jeszcze raz. I kolejny.

W sumie dziewięć razy zmieniano dokumentację i terminy, tłumacząc się „licznymi pytaniami od wykonawców”. Firmy chciały wiedzieć wszystko – od sposobu integracji z miejskim systemem informacji pasażerskiej po dokładne parametry ekranów i dostęp do dokumentacji API. Zamiast więc otwierać koperty z ofertami, urzędnicy otwierali kolejne wersje załączników.

22 października miało być ostatnim terminem. Ale nic z tego. Przetarg zniknął z miejskiej platformy, a ratusz potwierdził jego unieważnienie.

– Zamawiający – Miasto Chełm – zawiadamia o unieważnieniu postępowania w oparciu o art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – przekazał Kacper Jasyk z kancelarii prezydenta Chełma. Powód? „Konieczność wprowadzenia poprawek formalnych po stronie urzędu.”

Choć brzmi to jak formalność, dla mieszkańców oznacza kolejne miesiące czekania. Miasto zapewnia, że nie rezygnuje z projektu, tylko musi go przygotować „od początku i bez błędów”. Kiedy to nastąpi – nie wiadomo.

– Chcemy, by nowy przetarg był przejrzysty i dopracowany – słyszymy w urzędzie. Tyle że podobne deklaracje mieszkańcy słyszeli już latem.

Radny Wojciech Wójcik z klubu Chełmianie już w sierpniu apelował o przyspieszenie prac – to on postulował, by wiaty miały elektroniczne ekrany i totemy reklamowe. Część jego propozycji miasto uwzględniło, lecz na razie to jedyna część projektu, która ruszyła do przodu – na papierze.

Nowe przystanki miały stanąć m.in. przy ulicach 11 Listopada, Lwowskiej, Rejowieckiej, Połanieckiej, Okszowskiej i Wojsławickiej. Według planów, ich montaż potrwałby około roku od podpisania umowy.