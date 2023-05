Ostatnie chwile przed egzaminem ósmoklasisty. Jaka lektura się pojawi?

Do egzaminu przystępują uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. W województwie lubelskim to w sumie 24 273 uczniów w 834 szkołach. Wśród nich będzie 412 uczniów z Ukrainy.

Egzamin zdadzą wszyscy, bo nie ma limitu punktów, ale uczniowie będą walczyć o jak najlepszy wynik. Ten zdecyduje bowiem o rekrutacyjnym sukcesie.

- Odpuściłam sobie zupełnie naukę gramatyki. Jak będzie pytanie z interpunkcji to stracę 1 punkt. Za pytanie z części mowy i zdania stracę kolejny. O ile nie strzelę, bo przecież coś tam ze szkoły pamiętam - kalkuluje na chłodno Maja, tegoroczna ósmoklasistka z Lublina. - Dokładnie umiem za to lektury. Do ostatniej chwili oglądałam filmy w internecie o motywawch. Znam wszytskie.

Uczniowie, z którymi rozmawiamy typują, że na wypracowaniu dostaną temat związany z patriotyzmem lub dojrzewaniem.

- Przyjaźń była rok temu. Natura i ludowość to chyba zbyt wąskie zagadnienia. Dlatego patriotyzm. Ewentualnie miłość, żeby podciągnąć pod to miłość do ojczyzny. Myślę, że na to jest duża szansa - słyszymy od Mikołaja, który zapowiada, że będzie pisał rozprawkę. - Mamy łatwiejszy egzamin więc będzie tylko rozprawka lub opowiadanie, a opowiadania w ogóle nie umiem.

- A jak nie spodoba ci się temat? - dopytuję.

- Spodoba. Teraz nie wskazują lektur, o których trzeba pisać więc zrobię argumenty, z tych lektur, które znam - odpowiada rezolutny chłopiec.

>>Jeśli umiesz odpowiedzieć na te pytania, jesteś przygotowany na 100 procent<<

A jaka lektura pojawi się na egzaminie?

- "Pan Tadeusz" i "Zemsta" już były w dwa ostatanie lata więc mam nadzieję, że nie pojawią się więcej - słyszymy od Weroniki. - Dla mnie to najgorsze lektury. Mam nadzieję, że będzie jakaś epika. Może "Kamienie na szaniec"? To byłoby dobrze.

- Mam nadzieję na "Balladynę" albo "Dziady". Tylko te lektury przeczytałam - zdradza inna ósmoklasistka. Jej imienia nie podamy, na jej wyraźną prośbę. - Tylko one mi się podobały, bo coś się działo. Jakieś trupy, jakieś duchy. Fajne. Reszta była nudna, ale oczywiście to umiem. Stawiam na te ciekawe. Fajnie jakby się pojawiły. Wtedy mogłabym napisać dobrze.

- Jestem przekonana, że nie będzie Kochanowskiego. Reszta może być. Reszta jest prosta - mówi za to Karolina.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy 100 procent!