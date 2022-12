Ogrzewasz dom prądem? Przysługują ci pieniądze

O dodatek mogą wnioskować wyłącznie te gospodarstwa, które w swoim zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wskazały urządzenia elektryczne jako główne źródła ogrzewania.

– Pomoc nie przysługuje osobom, które do ogrzania domu czy mieszkania wykorzystują fotowoltaikę lub inne odnawialne źródła energii, a także tym, które otrzymały dodatek węglowy albo dodatek do innych paliw, takich jak pellet, gaz LPG, drewno i olej opałowy – zastrzega Anna Czerwonka z lubelskiego Ratusza.

Wnioski o dodatek można składać w dziesięciu punktach na terenie Lublina. Pięć z nich to Biura Obsługi Mieszkańców prowadzone przez Urząd Miasta. Znajdują się przy * ul. Wieniawskiej 14 * Filaretów 44 * Szaserów 13/15 * Kleeberga 12a * Wolskiej 11. W poniedziałki i wtorki są czynne od godz. 7.45 do 16.45, a w środy, czwartki i piątki od godz. 7.45 do 15.15.

Pięć punktów znajduje się w placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy * ul. Koryznowej 2d * Lubartowskiej 6-8 * Hutniczej 1a * al. Kompozytorów Polskich 8 * Nałkowskich 114. Tu urzędnicy czekają od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 14.

Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej mopr.lublin.eu.

Wysokość jednorazowego dodatku jest uzależniona od rocznego zużycia prądu w danym gospodarstwie. Jeżeli nie przekracza ono 5MWh, można się spodziewać wypłaty 1000 zł. Jeśli zużycie jest większe, dodatek jest podwyższany do 1500 zł.

– Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej wysokości, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym za 2021 r., potwierdzające zużycie energii elektrycznej przekraczające 5MWh – instruuje Czerwonka.

Wniosek należy złożyć nie później niż 1 lutego.