Tainted Grail: The Fall of Avalon. Udana premiera polskiej gry (wideo)

Od pewnego czasu gra Tainted Grail: The Fall of Avalon funkcjonowała w świadomości graczy jako „polski Skyrim” i teraz recenzje czy filmiki na YouTube korzystają z tego określenia. I jak sobie ten "polski Skyrim" radzi?

Tainted Grail: The Fall of Avalon to gra RPG z otwartym światem oferująca – jak mówią sami twórcy – „od 50 do 70 godzin eksploracji uniwersum będącego mroczną reinterpretacją arturiańskich legend. Gracze ruszą w podróż do serca Avalonu, krainy ukształtowanej przez 600-letnie rządy Kamelotu, aby być świadkami spektakularnego zakończenia tej niezwykłej ery”. A to wszystko w świecie pełnym mrocznej magii, intryg i heroicznych czynów.

Na graczy czekają trzy obszary do eksploracji: Horns of the South, Cuanacht oraz Forlorn Swords. Do tego 250 postaci pobocznych, ponad 200 zadań pobocznych i więcej niż 70 lochów. Sama fabuła ma być zaś „wielowątkowa”, „z dziesiątkami możliwych zakończeń i daleko posuniętą regrywalnością”.

Za Tainted Grail: The Fall of Avalon odpowiada polskie studio Questline, które wraz z wydawcą Awaken Realms przez ponad cztery lata pracowały nad gra, która prezentuje się tak: