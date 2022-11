Szpital w Janowie Lubelskim postawił na panele i fotowoltaikę. 300 tys. zł oszczędności

Inwestycja związana z modernizacją szpitala ruszyła w 2019 r. – W pierwszej fazie wykonaliśmy instalację farmy fotowoltaicznej (koło lądowiska dla śmigłowców LPR – red.) o mocy 350 kW – mówi Renata Ciupak, dyrektorka Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. – Następnie przystąpiliśmy do wykonana instalacji solarnej (przy wjeździe do szpitala).

Później SPZZOZ ogłosił przetarg na termomodernizację szpitala. – Czyli na docieplenie stropów, stropodachów, wymianę poszycia, docieplenie elewacji budynku i podpiwniczeń i wymianę okien – wylicza dyrektorka. – Ostatnim etapem prac była wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z sieciami ciepłowniczymi.

W szpitalu zostały wymienione wszystkie grzejniki. – Wszystkie trzy budynki szpitalne, w których jest świadczona działalność medyczna zostały zmodernizowane w tym zakresie – wyjaśnia dyr. Renata Ciupak.

Dzięki zrealizowanej inwestycji (za łączną kwotę ponad 12 mln zł, projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) szpital jest w stanie częściowo zaopatrzyć się energię elektryczną. – Procent poboru prądu z zamontowanej instalacji waha się w granicach od 25 do 35 proc. rocznego zużycia energii – mówi Renata Ciupak. I podlicza: – Od początku kiedy zaczęła działać farma fotowoltaiczna – od końca 2019 r. – zaoszczędziliśmy ok. 200-300 tys. zł.

A zużycie prądu w szpitalu jest ogromne. – I jeszcze rośnie. W zeszłym roku, w grudniu zainstalowaliśmy nowy rezonans magnetyczny, który jest energooszczędny, ale jest to urządzenie, które tej mocy potrzebuje bardzo dużo podobnie jak inny urządzenia szpitale, w tym pompy i respiratory. W czasie pandemii to zużycie energii elektrycznej było jeszcze wyższe – zaznacza Renata Ciupak.

Od 2017 r. do chwili obecnej (bo część projektów jest w realizacji) szpital wykonał inwestycje na kwotę ok. 41 mln zł. – Do tych wszystkich projektów otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie. Sięgamy po wszystkie możliwe pieniądze. Startujemy do wszystkich możliwych konkursach – przyznaje kierująca szpitalem w Janowie Lubelskim. – W tym czasie m.in. wybudowaliśmy lądowisko, doposażyliśmy SOR, ze środków zewnętrznych kupiliśmy dwie karetki. Za ok. 7 mln zł zaopatrzyliśmy też szpital w sprzęt medyczny. W większości wymieniliśmy też łóżka na oddziałach. Zainstalowaliśmy rezonans. Aktualnie wymieniamy tomograf komputerowy, za kwotę ponad 4,2 mln zł. Rewitalizujemy też plac wokół szpitala. Także tych inwestycji jest bardzo dużo.

Ale potrzeb jest dużo więcej, w tym wymiana instalacji elektrycznej: – To jest podstawowa sprawa – przyznaje Artur Pizoń, starosta janowski. – Ze względów ekonomicznych chcielibyśmy także rozbudować farmę fotowoltaiczną. Musimy przebudować też łazienki; by była jedna na dwie sale chorych. I dokończyć wymianę łóżek. Jeśli zostanie zmieniona elektryka, to będziemy chcieli także zamontować w szpitalu klimatyzację.

Na te inwestycje szpital w Janowie Lubelskim będzie występować także o dofinansowanie.

Lecznica dysponuje 250 łóżkami dla pacjentów na 10 oddziałach szpitalnych. Szpital powiatowy w Janowie Lubelskim zatrudnia na umowach etatowych ok. 470 osób. Do tego dochodzą pracownicy kontaktowi i na zleceniach: ok. 120 osób.