Wyzywał i groził pozbawieniem życia. Czeka go areszt za znęcanie się nad bratem

Rekrutacja do szkół średnich. Gdzie jeszcze są wolne miejsca?

W Lublinie skończyły się kwalifikacje do szkół ponadpodstawowych. Teraz uczniowie mają 3 dni by potwierdzić chęć nauki w danej placówce. A dla tych, którzy nie dostali się do wybranej szkoły są jeszcze wolne miejsca w innych.