Rosja dronami naruszyła przestrzeń powietrzną Polski. "Apelujemy o pozostanie w domach"

Rosyjskie drony tej nocy przekroczyły przestrzeń powietrzną Polski wielokrotnie. Część z nich została zestrzelona. Operacja wojskowa na polskim niebie trwa. Jest apel do mieszkańców zagrożonych województw o pozostanie w domach. Dotyczy to lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego.
"W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron" - podało tuż przed godziną 4 nad ranem w środę, 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynnosci służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - czytamy w dalszej części komunikatu.
DORSZ podkreśla, że w tym momencie trwa operacja wojskowa i apeluje o pozostanie domach. Jako najbardziej zagrożone wskazano województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie.
"Cztery polskie lotniska, w tym lotnisko Chopina w Warszawie, zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa" - podała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA)
MON: Rozpoczęła się operacja wojskowa
Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest wciąż w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.
Republikański kongresmen: To akt wojny
Republikanin wezwał prezydenta Trumpa do nałożenia sankcji, które „doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej” oraz do wyposażenia Ukrainy w broń zdolną do ataku wewnątrz Rosji.
„Putin nie zadowala się już tylko przegrywaniem w Ukrainie bombardując matki i dzieci, teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że »Rosja nie zna granic«”. Wolne i prosperujące narody dadzą Rosji nauczkę na temat granic” - dodał.
Szef MON o dronach: Jeśli to zasadne, powinny być zestrzeliwane
Jeśli to zasadne, drony zza wschodniej granicy powinny być zestrzeliwane - uważa wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił zarazem, że decyzje w takich sprawach są w gestii Dowódcy Operacyjnego RSZ a przy ich podejmowaniu trzeba brać pod uwagę skutki dla ludności cywilnej.