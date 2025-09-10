Rosja dronami naruszyła przestrzeń powietrzną Polski. "Apelujemy o pozostanie w domach"

"W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron" - podało tuż przed godziną 4 nad ranem w środę, 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynnosci służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - czytamy w dalszej części komunikatu.

DORSZ podkreśla, że w tym momencie trwa operacja wojskowa i apeluje o pozostanie domach. Jako najbardziej zagrożone wskazano województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

"Cztery polskie lotniska, w tym lotnisko Chopina w Warszawie, zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa" - podała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA)