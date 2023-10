Wybory 2023. Jak głosowała Polonia? Wynik inny niż w kraju

Przypomnijmy, że agencja badawcza Ipsos na podstawie badań exit poll (przeprowadzone przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi w kraju) podała w niedzielę o godz. 21 sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych.

Wynika z nich, że większość głosujących w kraju Polek i Polaków poparła Prawo i Sprawiedliwość – 36,8 proc. Kolejne miejsca zajmują: Koalicja Obywatelska - 31,6 proc., Trzecia Droga – Polska 205 i PSL – 13 proc., Nowa Lewica – 8,6 proc. oraz Konfederacja – 6,2 proc.

Wygląda więc na to, że rządząca od czterech lat w Polsce partia Jarosława Kaczyńskiego ma pierwsze miejsce, ale może nie zdołać zapewnić sobie większości parlamentarnej niezbędnej do tego, by stworzyć rząd.

Bo badanie Ipsos dało też możliwość oszacowania podziału mandatów. Gdyby sondażowe wyniki się potwierdziły, PiS zdobyłoby 200 mandatów.

To mniej niż to, na co mogłaby liczyć opozycja. Koalicja Obywatelska mogłaby mieć w Sejmie 163 posłów, Trzecia Droga – 55, a Nowa Lewica – 30. Konfederacja według wstępnych wyników wprowadziłaby do niższej izby parlamentu 12 swoich przedstawicieli.