Komisariat i trzy nowe posterunki policji w powiecie kraśnickim

Obecnie Komisariat Policji w Kraśniku mieści się przy ul. Kwiatkowskiego 8. – Jego stan jest opłakany. Jest chyba jednym z najgorszych komisariatów policji w województwie lubelskim, pod względem funkcjonalności i estetyki – mówił bez ogródek komendant i przyznał, że są plany budowy nowego komisariatu na miejskiej działce, przy ul. Grunwaldzkiej i „że od lipca” mogłaby ruszyć budowa.

– Wreszcie usłyszałem dobrą wiadomość dotyczącą komisariatu w dzielnicy fabrycznej – ucieszył się radny powiatu kraśnickiego Roman Bijak. – Słyszymy o tym od jakiś 7, 8 lat. Swojego czasu pisałem w tej sprawie petycje i interpelacje, to się długo ciągnęło. Daj Boże, żeby to było zrealizowane.

– Zależy nam, aby pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców. Chcemy również zapewnić pracownikom i interesantom odpowiednie warunki w MOPS, a także uczniom do nauki, czy uprawiania sportu. Dlatego planujemy kilka działań, które będą korzystne dla wszystkich – zaznacza Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika. – Nowy komisariat mógłby powstać na miejscu obecnej siedziby MOPS przy ul. Grunwaldzkiej. Ośrodek przeniósłby się wtedy do naszej nieruchomości na ul. Szpitalnej, gdzie teraz mieści się Szkoła Społeczna. Natomiast Szkoła Społeczna znalazłaby siedzibę w jednym ze skrzydeł SP nr 5 na al. Niepodległości. W drugim skrzydle dalej uczyłby się dzieci z klas I-III z „piątki”. Wszystkie te działania zostały uzgodnione z zainteresowanymi podmiotami. Kluczowa będzie tu decyzja radnych w sprawie przekazania policji nieruchomości na ul. Grunwaldzkiej, o co wystąpię do Rady na kolejnej sesji. Nowy komisariat nie mieściłby się jednak w obecnym budynku MOPS, który znajduje się w złym stanie. Ten budynek zostałby zburzony i w jego miejscu stanąłby nowy komisariat.

Kraśnicki komendant powiatowy policji zapowiedział też budowę trzech posterunków: – W porozumieniu z radami gmin i miast wytypowaliśmy miejsca, w których powstaną. Będą to trzy miejsca: w Wilkołazie, Urzędowie i Trzydniku Dużym – wymienił mł. insp. Jacek Figiel. Dodał, że w na ten rok zaplanowana jest budowa posterunku w Wilkołazie. – Inwestycja jest na bardzo zaawansowanym etapie. Myślę, że od półrocza ruszymy pełną parą.

W przypadku Urzędowa i Trzydnika Dużego przygotowywana jest dokumentacja.

– Budowa tych dwóch posterunków ruszy w 2023 r. – zapowiedział komendant. W Wilkołazie ma powstać tzw. posterunek modułowy. – Postawiony na płycie, o wielkości 230 mkw. Będzie w nim pracować 8 funkcjonariuszy.

Podobna liczba funkcjonariuszy ma służyć też w Urzędowie i Trzydniku Dużym. – Liczba funkcjonariuszy na terenie powiatu zwiększy się o 24 osoby. Więc będzie jeszcze bezpiecznej i będziemy bardziej skuteczni – podkreślił mł. insp. Jacek Figiel. Być może uda się też dokończyć remont komendy. – Jedno skrzydło czeka na to od 2015 r. Mam nadzieję, że w tym roku starczy na to pieniędzy.

Komendant chciałby, żeby kraśnicka policja miała też więcej radiowozów. – W ubiegłym roku z puli centralnej dostaliśmy tylko jeden. Jest to skoda oktavia, hybryda, która funkcjonuje w ruchu drogowym.

Komendant przyznał, że skierował wnioski o dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów do samorządów z terenu powiatu kraśnickiego.

Wczorajsza obecność komendanta policji na sesji Rady Powiatu Kraśnickiego miała związek z przestawieniem radnym raportu na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu w 2021 r.