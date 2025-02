Kolejna obwodnica w Lubelskiem. GDDKiA czeka na ważną decyzję burmistrza

zdjęcie ilustracyjne

Ważny krok do budowy obwodnicy Łęcznej. GDDKiA złożyła do burmistrza wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej przebiegu trasy w ciągu drogi krajowej numer 82. To ważny szlak na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.

