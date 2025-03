Związkowe masówki w kopalni Bogdanka: Czas na protest

„Grożą nam likwidacją i nie chcą rozmawiać. Zwykłe negocjacje przy stole nic nie zmienią. Czas na protest” – piszą przedstawiciele związków zawodowych działających w kopalni Bogdanka.

Takie związki są cztery: Związek Zawodowy Górników, Solidarność, Kadra i Przeróbka. Teraz wszystkie wzuwają do udziału w masówkach.

„Dość kłamstw i gry na czas!!! Obiecane rozmowy o przyszłości Bogdanki i regionu są odwlekane przez przedstawicieli Rządu RP” - czytamy w związkowej odezwie.

„Będziemy demonstrować, okupować, strajkować i głodować, jeśli będzie trzeba. Zrobimy to tylko przy udziale całej załogi”.

„Na masówkach powiemy, co się dzieje wokół Bogdanki. Co planujemy, jakie akcje podejmiemy. Co dalej w sprawach płac”.

Zaplanowano trzy masówki:

• 20 marca (czwartek) w Bogdance

• 21 marca (piątek) w Stefanowie

• 24 marca (poniedziałek) w Nadrybiu