Rekordowy lipiec na lubelskim lotnisku. Dominują kierunki wakacyjne

Pellet z odpadów – ekologiczne rozwiązanie dla Twojego domu i biznesu

Czy wiesz, że z pozornie bezużytecznych odpadów można stworzyć wartościowe paliwo? Pellet to ekologiczne rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. A co najważniejsze, do jego produkcji można wykorzystać różnego rodzaju odpady organiczne.