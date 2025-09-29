Banki krwi biją na alarm. Brakuje szczególnie dwóch grup

Oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów na ratowanie ludzkiego życia. Każda donacja wspiera pacjentów po operacjach, ofiary wypadków oraz osoby walczące z chorobami krwi i nowotworami. To jedyna szansa na ich leczenie, ponieważ krwi nie da się wyprodukować w laboratorium.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie apeluje o regularne oddawanie krwi. W wakacje banki krwi pustoszeją, a obecnie szczególnie brakuje grup: A Rh+ i 0 Rh-.

Gdzie oddać krew w woj. lubelskim? Lista punktów i mobilnych akcji

Poza główną bazą w Lublinie, RCKiK prowadzi oddziały terenowe w:

Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Dodatkowo w mniejszych miejscowościach pojawiają się mobilne punkty poboru – specjalne krwiobusy.

Harmonogram akcji krwiodawstwa – październik 2025

01.10.2025 (środa) PUŁAWY, ZST, ul. Wojska Polskiego 7, stacjonarnie, rejestracja dawców w godz. 8.00-13.00

Kto może oddać krew? Warunki dla krwiodawców

Aby zostać krwiodawcą, należy spełnić kilka podstawowych wymagań:

wiek: 18–60 lat ,

waga: min. 50 kg ,

brak chorób przewlekłych (np. cukrzyca, astma, choroby tarczycy),

brak infekcji i objawów alergii,

nieprzyjmowanie na stałe leków,

brak tatuażu, piercingu czy operacji w ostatnich 6 miesiącach,

brak spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 48 h,

kobiety: zakaz oddawania krwi w trakcie menstruacji i do 3 dni po jej zakończeniu.

Przed pobraniem krwi każdy dawca przechodzi wywiad lekarski i podstawowe badania.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Dobrze się wyspać i wypocząć.

Zjeść lekkie śniadanie (nabiał, owoce, chude mięso, miód, ryż).

Wypić minimum 2 litry płynów (woda, herbata, soki).

Unikać tłustych i ciężkostrawnych posiłków.

Dlaczego warto oddawać krew?

Jedna donacja może uratować nawet trzy ludzkie życia .

Krwiodawcy otrzymują pakiet żywnościowy - mogą się w nim znaleźć czekolady, masło orzechowe lub produkty bogate w białko .

Przysługuje także dzień wolny od pracy lub szkoły.

Oddawanie krwi to prosty gest solidarności i wsparcia, który nic nie kosztuje, a ma ogromne znaczenie dla pacjentów.

Jeśli mieszkasz w Lublinie lub woj. lubelskim i spełniasz wymagania zdrowotne – odwiedź najbliższy punkt RCKiK albo mobilny krwiobus. Dołącz do grona honorowych dawców krwi i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.