Bardzo spokojny 1 listopada. Tylko jedna osoba ranna

Do zdarzenia doszło w miejscowości Wantopol w powiecie parczewskim. – 20-letni kierowca volkswagena golfa, skręcając w lewo na stację paliw, nie ustąpił pierwszeństwa oplowi insignia. W wyniku zderzenia do szpitala trafiła pasażerka opla. Obaj kierowcy byli trzeźwi – informuje podkom. Kamil Karbowniczek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Według policyjnych danych, w czwartek funkcjonariusze przeprowadzili 524 interwencje. Na drogach regionu doszło do jednego wypadku i 51 kolizji, a 24 kierowców zatrzymano za jazdę po alkoholu.

Więcej patroli na drogach

Dziś kończy się długi weekend związany z uroczystością Wszystkich Świętych. Policja zapowiada wzmożone kontrole i większą liczbę patroli ruchu drogowego, zwłaszcza na trasach dojazdowych do miast oraz w rejonach cmentarzy.

Funkcjonariusze kierują ruchem, pomagają kierowcom i czuwają nad bezpieczeństwem pieszych odwiedzających nekropolie. Na drogach krajowych i wojewódzkich dyżurują zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy.

Policja przypomina o konieczności zachowania ostrożności i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.