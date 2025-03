IMiGW ostrzega: Na drogach ślisko, przy gruncie przymrozki

Meteorolodzy uprzedzają, że w związku z pogodą niebezpiecznie może być nocą na drogach, ale również chodnikach. W północnych powiatach przewidywane jest bowiem występowanie oblodzenia nawierzchni. To w związku z możliwymi opadami deszcze i deszczu ze śniegiem, które będą zamarzać przy niskich temperaturach.

Dotyczy to nadchodzącej nocy, w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim, a także powiatów lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i ryckiego.

Identyczne ostrzeżenie, ale obowiązujące od wczesnego poranka w poniedziałek dotyczy także kolejnych powiatów w Lubelskiem: chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego i kraśnickiego, również Lublina i powiatu lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, włodawskiego i świdnickiego.

Spadające nocami temperatury spowodują również przymrozki. To już może występować właściwie w całym województwie aż do środy 19 marca.

"Prognozowany jest nocami spadek temperatury powietrza od -5°C do -1°C, przy gruncie do około -6°C, tylko w nocy z poniedziału na wtorek od -9°C do -6°C, przy gruncie do około -11°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 1°C do 6°C" - podaje w komunikacie IMiGW.