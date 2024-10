Jedyna taka orkiestra w Polsce. Patriotyzm w dźwiękach

Piękna pogoda zachęca do spacerów. Jesień w Puławach na zdjęciach

Na Lubelszczyźnie trwa pogodny weekend z bezchmurnym niebem i dużą ilością słońca, co zachęca do spacerów. Barwy jesieni najbardziej widać w parkach i skwerach. My wybraliśmy się do Puław, gdzie zrobiliśmy kilka zdjęć w malowniczym Parku Czartoryskich oraz jego kolicach.