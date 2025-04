Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - uważajmy na rowerzystów i motocyklistów

Jak wynika ze statystyk, w 2024 roku na drogach naszego regionu doszło do 856 wypadków. W ich wyniku śmierć poniosło 117 osób, a 880 odniosło obrażenia. Wśród poszkodowanych znaleźli się także motocykliści i rowerzyści.

Motocykliści w statystykach

W minionym roku motocykliści uczestniczyli w 111 wypadkach. Niestety aż 19 z nich straciło życie, a 93 doznało różnego rodzaju obrażeń. Motorowerzyści odnotowali 32 wypadki, w wyniku których zginęły 2 osoby, a 28 zostało rannych.

Główne przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz wymuszanie pierwszeństwa. Policja apeluje do wszystkich użytkowników jednośladów o rozwagę i stosowanie zasad bezpiecznej jazdy.

Motocykliści często podkreślają, że stereotypowe postrzeganie ich środowiska jest niesprawiedliwe. Dla wielu jazda motocyklem to pasja, sposób na relaks i spotkania z przyjaciółmi. Niestety, nie brakuje również tych, którzy lekceważą przepisy, narażając siebie i innych.

Bądź widoczny na drodze

Znaczna część wypadków z udziałem motocyklistów wynika z faktu, że kierowcy samochodów ich po prostu nie zauważają. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o swoją widoczność. Zamiast ciemnych kasków i ubrań warto wybierać jaśniejsze kolory oraz odzież z elementami odblaskowymi.

Pamiętajmy również o kulturze jazdy: ustępujmy pierwszeństwa pieszym, używajmy kierunkowskazów i regularnie korzystajmy z lusterek. Przewidywanie sytuacji na drodze to klucz do bezpieczeństwa.

Rowerzyści również na drogach

W 2024 roku rowerzyści uczestniczyli w 154 wypadkach drogowych. Śmierć poniosło 4 cyklistów, a 146 odniosło obrażenia. Do najczęstszych przyczyn zdarzeń z ich winy należało nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe skręcanie.

- Prawidłowo wyposażony rower powinien mieć: z przodu jedno białe światło pozycyjne; z tyłu jedno czerwone światło odblaskowe, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy. Dobrze jest również stosować elementy odblaskowe - mogą być na stałe przymocowane do roweru lub umieszczane na odzieży rowerzystów. Odblaski powodują, że jesteśmy widoczni, przez co, oczywiście bardziej bezpieczni - radzi podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

Zgodnie z przepisami, rowerzysta ma obowiązek korzystania z wyznaczonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów. W określonych warunkach (np. podczas złej pogody, przy braku drogi rowerowej i odpowiednio szerokim chodniku) dozwolona jest jazda chodnikiem, jednak zawsze z zachowaniem szczególnej ostrożności i ustępowaniem pierwszeństwa pieszym.