Nocny atak Rosji blisko polskiej granicy. Poderwano polskie lotnictwo

Jutro w Lubartowie 30. Święto Roweru

Jest to impreza z bardzo bogatą tradycją, dlatego nic dziwnego, że w tym roku będzie miała specjalną oprawę. Przede wszystkim gościem specjalnym będzie Czesław Lang. To postać, której kibicom kolarskim nie trzeba przedstawiać. Przypomnijmy jednak, że 69-latek to m.in. srebrny medalista olimpijski z wyścigu ze startu wspólnego z 1980 r.