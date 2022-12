Lidl, Biedronka, Auchan, Stokrotka. Godziny otwarcia sklepów 24 grudnia

– W okresie przedświątecznym sklepy własne Stokrotki będą otwarte w standardowych godzinach. Natomiast w Wigilię klienci będą mogli zrobić w nich zakupy do godziny 13.00 – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki. 25 i 26 grudnia sklepy pozostaną zamknięte. – W sylwestra większość sklepów zakończy działanie o godzinie 18. Jedynie Stokrotki Express będą otwarte dłużej, bo do godziny 22.

Zakupów w Stokrotce, podobnie zresztą jak w innych sieciach (wyjątkiem może być tu Żabka – red.) nie zrobimy też 1 i 6 stycznia.

W Wigilię do 13.00 otwarte będą też Biedronki. W Sylwestra zakupy będzie można robić do 19.00. Żeby umożliwić zakupy na ostatnia chwilę sieć otwiera ponad 3300 swoich sklepów w całym kraju, w piątki 23 i 30 grudnia do godziny 23 lub dłużej.

Podobnie w sklepach sieci Lidl, które 24 grudnia będą czynne do 13.00, a 31 grudnia do 19.00.

Kaufland informuje, że od 21 do 23 grudnia oraz 30 grudnia sklepy będą otwarte dłużej – od godz. 6 do północy. W Wigilię zakupy będzie można robić do 13.00. a w Sylwestra do 18.00.

W Wigilię sklepy Carrefour i Carrefour Market otwarte będą do 13.00. Żeby umożliwić większe zakupy aż do 23 grudnia hipermarkety tej sieci mają być będą otwarte do godziny 23.00. W Sylwestra sieć zapowiada, że zarówno hipermarkety, jak i supermarkety czynne do godziny 18.00.

Szczegółowych godzin otwarcia poszczególnych sklepów Auchan szukać należy na stronie internetowej sieci, bo te pracują różnie. W Wigilię nie będzie to jednak dłużej niż do godz. 13.00, a 31 grudnia do 18.00 lub do 19.00.

O specjalnych godzinach otwarcia informuje też Aldi, które 24 grudnia jest czynne do 13.00, a 31 grudnia do 18.00.

Zakupów w Wigilię nie zrobimy natomiast w Ikea i Jysk.

– Wolna Wigilia – taki mamy prezent dla naszych pracowników. Wierzymy, że nie ma nic cenniejszego niż umożliwienie spędzenia całego dnia z najbliższymi. Wierzymy także, że zadowolenie i uśmiechy naszych współpracowników wywołane decyzją o dniu wolnym w Wigilię przełożą się na jeszcze większe zadowolenie naszych klientów – mówi Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska.

W tygodniu przedświątecznym sklepy sieci będą czynne do 21.00.